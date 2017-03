Rahvusvahelisel koalitsioonil on Jeemenis uus pommitamise taktika

Võitlust äärmusliku islami ja terrorismi vastu peetakse iseenesestmõistetavaks, kuid ajapikku on välja tulnud, et seda ei saa alati teha puhaste kätega ja inimõigusi on rikkunud ka terrorismi vastu võitlejad. Uus probleem on õhurünnakute taktika, kus ühele sihtmärgile visatakse kaks pommi väikese vahega, mis tähendab, et tagumine tabab juba kokku jooksnud omakseid ja päästjaid.

Möödunud aasta 8. oktoobril hukkus Jeemenis õhurünnakus 140 ja sai vigastada üle 500 matustele kogunenud inimese, vahendas "Pealtnägija".

Rünnaku pani toime Saudi õhuvägi USA armee toel ning sihtmärgid pidid olema mässuliste juhid. Saudide sõnul oli rünnaku aluseks vigane info, mille andsid nende kolleegid Jeemeni valitsusvägedest. Intsident põhjustas kriitikalaviini isegi USA-s.

Jeemeni vägesid toetavat rahvusvahelist koalitsiooni juhib ametlikult naaberriik Saudi-Araabia ja toetavad USA ning Suurbritannia. Koalitsioon püüab aidata Jeemenis eksiili tõugatud presidenti võimule tagasi tuua. Lääneliitlased on teinud Jeemenis tuhandeid pommilende, kuid maa peal, sealhulgas pealinnas Sanaas valitsevad ikka mässulised.

140 inimese surm õhurünnakus rikkus väidetavalt rahvusvahelist õigust, mis ütleb, et ei tohi rünnata sihtmärki, kus võimalikud tsiviilisikute surmad ja vigastused ületavad otsese sõjalise kasu. Kaht väikese vahega õhurünnakut peavad osad otseseks sõjakuriteoks, sest see tabab tegelikult eeskätt päästjaid ja arste.

Saudid eitasid algul oma osalust üldse, aga seejärel süüdistasid Jeemeni sõjaväge, kes olevat tellinud õhurünnaku nende teadmata. Samas lekkisid mässuliste luureraportid, mis väidavad, et koalitsiooni informaatorid andsid reaalajas teavet matustele saabujate kohta. See näitab, et võimalus surmata mässuliste üks põhiliider Ali Abdullah Saleh kaalus üles riski tabada suurt hulka kõrvalseisjaid. Jeemeni rahvusarmee ülem väidab, et tegu oli eksitusega, mille süüdlast veel tuvastatakse, aga mis ei olnud ainult nende isetegevus.

See pole esimene kord kui ÜRO ja inimõiguslased koalitsiooni sõjapidamisreeglite rikkumises süüdistavad. Näiteks see, mis juhtus 2016. aasta 21. jaanuaril pealinnast 265 kilomeetrit loodes asuvas Saada linnas, on eriti hästi dokumenteeritud. Nagu matuste pommitamisel Sanaas, ründas liitlasvägede lennuk väikeste vahedega kolm korda elurajooni. Kokku hukkus 18 inimest ja sai vigastada 36, enamik neist tavalised linnaelanikud.

Pommid ja logistiline tugi tulevad USA-st, kes on saudide suurim sõjaline toetaja ning müüb neile miljardite dollarite eest relvi. USA õhujõud tangivad saudide lennukeid ja jätkasid ka pärast veretööd matustel.

Õhuoperatsioonide juhtimiskeskuses viibivad pidevalt ka koalitsiooni kuuluvad välismaa nõustajad.

Kongressi Alamkoja liige Ted Lieu, kes teenis omal ajal ise USA õhuvägedes, on seda murega jälginud.

"Tankurlennukeid juhivad USA piloodid, me tangime Saudi-Araabia sõjaväe juhitavate vägede lennukeid ja siis viskavad nad pomme. Rahvusvahelise õiguse kohaselt võidakse mõista süüdi sõjakuritegudele õhutamises ja neile kaasa aitamises. Kui sõjategevuse ajal tankida lennukit, millega pannakse toime sõjakuritegu, tähendab see USA-le suurt ohtu. Peame sellise tegevuse lõpetama," rääkis Lieu.

ÜRO hinnangul on kaks aastat kestnud õhurünnakutes Jeemenis hukkunud üle nelja tuhande inimese, neist 60 protsenti on tsiviilisikud.