Kuritegeliku ühenduse liikmetele esitati süüdistus

Kolme meest süüdistatakse kuritegeliku ühenduse juhtimises, 10 meest kuritegelikku ühendusse kuulumises. Väljapressimistes on süüdistus esitatud 11 mehele, võõra asja rikkumises ja hävitamises on süüdistus esitatud kolmele mehele. Lisaks sellele on ühele isikule esitatud süüdistus röövimises ja kahele kehalises väärkohtlemises.

Narkokuritegude toimepanemises on esitatud süüdistus üheksale mehele.

Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Antti Aitseni sõnul oli ühenduse eesmärgiks kontrollida Kiviõlist Sillamäeni narkootilise aine müümisega tegelevaid isikuid, kas siis andes neile müügiks ainet või lubades neil kindla tasu eest tegeleda aine müümisega.

"Süüdistus puudutab ka juhtumeid, kus narkodiilereid, kes ei tegutsenud kuritegeliku ühenduse poolt paika pandud reeglite järgi, karistati kas rahaliselt või füüsiliselt," lisas eriasjade prokurör Antti Aitsen.

Praegusel hetkel viibivad 15 meest kas vahi all või kannavad oma varasemaid vanglakaristusi.

Kriminaalmenetluse raames on arestitud vara üle 400 000 euro väärtuses, sealhulgas majad, kinnistud, sõidukid ja kümnetes tuhandetes eurodes sularaha.