Suursaadik: Eesti ja Suurbritannia suhted lähiajal ei muutu

Suurbritannia suursaadik Eestis Theresa Bubbear ütles, et lahkumisläbirääkimistega samaaegselt peavad London ja Brüssel ka läbirääkimisi tulevaste suhete raamistikuks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suursaadik kinnitas, et Eesti ja Suurbritannia suhted lähiajal ei muutu.

"See ei mõjuta igapäevast suhtlemist. Meil on fantastiline kahepoolne suhe. Te näitate meie sõdurite Eestisse saabumist. See ei muutu. Eesti suurepäraste ettevõtete jaoks, kes sihivad Suurbritannia turgu või on juba seal, ei muutu midagi. Seega, peale selle, et me ei istu kõrvuti

Brüsseli kohtumistel, meile tähtsad asjad ei muutu," rääkis Bubbear.

Briti peaminister Theresa May allkirjastas teisipäeva õhtul ajaloolise kirja, mis käivitas kolmapäeval Brüsselis üleandmisel Brexiti protsessi.

May pidas kolmapäeval parlamendi ees kõne, milles märkis, et tegemist on ajaloolise otsusega, millest Suurbritannia ei tagane. "See on ajalooline hetk, mida me tagasi ei pööra," lausus May alamkojas. "Nüüd on aeg ühtsena edasi minna."

"Artikkel 50 protsess on nüüd käima läinud ja briti rahva tahtele vastavalt lahkub Ühendkuningriik Euroopa Liidust."