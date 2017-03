Analüütik: Suurbritannia peaks tundma, et elu väljaspool EL-i pole ilusam

Brexiti kokkulepe ei tohiks olla parem kui see, mis Suurbritannial on Euroopa Liidu liikmena, ütles analüütik Janis Emmanouilidis.

Suurbritannia saadik Euroopa Liidu juures astus kolmapäeva keskpäeval Euroopa Liidu nõukogu majja, poetamata ajakirjanikele ainsatki sõna. Umbes tund aega hiljem astus pressi ette Ülemkogu president Donald Tusk, kes ütles, et Brexiti kõnelustel pole kummalgi poolel midagi võita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin see on. Kuus lehekülge: teade peaminister Theresa Maylt, mis käivitab artikkel 50. Pole põhjust teeselda nagu see oleks rõõmus päev. Ei Brüsselis ega Londonis. Tahaks ju enamik eurooplastest, sealhulgas pea pooled britid, et me jääks kokku, mitte ei triiviks üksteisest eemale," kommenteeris Tusk.

Tema sõnul on Brexit muutnud 27 liikmesriiki ühtsemaks. Ta toonitas, et ühtsena minnakse ka eesseisvatele rasketele lahutuskõnelustele.

"Selles protsessis ei ole kummalgi poolel midagi võita. Sisuliselt on see kahju ohjamine," märkis Tusk.

Mõttekoja CEPS analüütik Steven Blockmans ütles, et aluslepingu järgi kaks aastat kestvatel lahutuskõnelustel on fookus kahel teemal, esiteks rahal. Euroopa Komisjon on välja arvutanud, et Suurbritannia peaks lahkudes Liidu eelarvesse maksma 60 miljardit eurot.

Teine oluline küsimus on see, millised õigused jäävad pärast Brexitit Briti kodanikele Euroopa Liidus ja Euroopa Liidu kodanikele Suurbritannias.

"Brexiti valitsus on teinud kampaaniat, mis lubab piirata immigratsiooni. Ma kahtlustan, et selleteemaline kokkulepe tuleb kaheaastase kõnelusteperioodi lõpus," arvas Blockmans.

Aga kõnelused võivad ka liiva joosta. Mõttekoja EPC analüütiku Janis Emmanouilidisel on selle jaoks uus sõna: Brexfast, mis tähendaks seda, et Suurbritannia lahkub Liidust ühepoolselt, ilma kokkuleppeta. Sellest kaotaksid tema sõnul nii britid kui ka Euroopa Liit.

Kui kõik läheb korrapäraselt, peaks Suurbritannia siiski tema sõnul tundma, et elu väljaspool Liitu pole ilusam.

"See kokkulepe, mille Suurbritannia saavutab, ei peaks olema parem kui see, mis neil oli EL-i liikmena. Kui see nii ei oleks, saadaks see teistele liikmesriikidele signaali, et lahkumine on võimalus. Kui Euroopa Liidust lahkud, siis ootab ees helge tulevik. Ja see on miski, mida EL27 tahab vältida," selgitas ta.

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani ütles kolmapäeval pressikonverentsil, et Euroopale ei ole tegemist hea päevaga.

Parlamendis järgmisel nädalal arutusele tulevas resolutsioonis nõutakse, et kodanike õigused jääks Brexiti käigus kaitstuks ja et Suurbritannia täidaks oma rahalised kohustused.

"Suurbritannia peab kinni pidama oma finantskohustustest. Suurbritannialt ei nõuta millegi kinnimaksmist, millega nad ei ole eelnevalt nõustunud. On selge, et lepinguni mittejõudmine on katastroof kõigile, eriti Suurbritanniale," rääkis Tajani.

"Loomulikult ei ole väljaspool Euroopa Liitu olla parem kui Euroopa Liidus sees. See ei ole kättemaks ega karistus, see on Euroopa Liidu loogika, et koos me loome lisaväärtust kõikide meie riikide ja kodanike jaoks," kommenteeris Euroopa Parlamendi Brexiti kõneluste koordinaator Guy Verhofstadt.