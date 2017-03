TTÜ saatis abiturientidele kutsed pakirobotiga

Eesti inimesed on tehnoloogise arenguga sedavõrd harjunud, et Tallinna kesklinnas sõitev Starshipi pakirobot hämmeldust ei tekita, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Loosi tahtel on Tallinna Reaalkooli abiturient Anna Aamisepp üks kahest reaalainetes väga häid tulemusi näidanud õpilasest, kes TTÜ-st personaalse kutse sai.

"TTÜ on mul esimene valik. Ma tahan minna ehitust õppima, et inseneriks saada. TTÜ-s on see kõige parem," ütles Aamisepp.

TTÜ-d seob pakirobotit arendava Starshipiga pikaajaline koostööleping ja paljud tudengid on saanud oma esimesed reaalse töö tuleristised just selles ettevõttes.

See oli üks põhjustest, miks TTÜ valis teate kättetoimetamiseks pakiroboti, mitte näiteks kirjatuvi.

"Me tahtsime anda märku, et kõrgtehnoloogia koputab ka abiturinetide uksele ja selleks, et saada hakkama tulevasel tööturul kõrgtehnoloogia arendajana, tuleb tulla TTÜ-sse õppima. Nii lihtne see ongi," rääkis TTÜ õppeprorektor Jakob Kübarsepp.

Pärast Reaalkooli vuras pakirobot Tallinna 21. keskkooli ette, kus õpib samuti abiturient, keda ootaksid enda rüppe paljud kõrgkoolid.

Seal õppiv Alois Andreas Põdra õpiks TTÜ-s arhitektuuri, sest see on teda alati huvitanud.

Mõlemale abituriendile oli see esimene kord pakirobotit kasutada.