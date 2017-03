Neljapäeva hommik algab miinuskraadidega

Neljapäeval on oodata kuni kuus kraadi sooja, hommikul on tunda aga ka miinuskraade.

Homme hommikul on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Külma on 0st kuni -4 kraadini.

Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 3-10 meetrit sekundis. Sooja tuleb 2 kuni 6 kraadi.

Ööl vastu reedet hakkab Lääne-Eestis lund, lörtsi, saartel ka vihma sadama ning hommikuks laieneb sadu kiiresti üle Eesti.

Pärastlõunal aga alates Loode-Eestist sadu lakkab. Sooja on reedel oodata 3 kraadi ümber.