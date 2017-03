Türgi lõpetas sõjalise operatsiooni Süüria põhjaosas

"Süürias pool aastat kestnud pealetung on edukalt lõpule viidud," tõdeti president Recep Tayyip Erdogani juhitud riikliku julgeolekukomitee teadaandes.

Peaminister Binali Yildirim kinnitas samuti, et operatsioon on lõpule viidud, kuid ei välistanud uusi sõjalisi kampaaniaid Süüria territooriumil.

Türgi alustas Põhja-Süürias sõjalist operatsiooni Eufrati Kilp mullu 24. augustil. Operatsioon oli suunatud sunniitliku äärmusrühmituse ISIS ja "terroristidest" kurdi omakaitseväe võitlejate vastu.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles kolmapäeval, et Moskva peab võimalikuks jätkata USA uue presidendi Donald Trumpiga koostööd Süüria küsimustes.

Lavrov vastas jaatavalt ajakirja National Interest küsimusele, kas ta näeb võimalust koostööd jätkata.

"Jah, president Donald Trump ütles, et võitlus terrorismiga on tema esmane rahvusvaheline eesmärk ja minu arvates on see täiesti loomulik. Me jagame seda seisukohta," sõnas ta.