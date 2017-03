USA pole Pariisi kliimaleppe asjus veel otsust langetanud

"Pariisi lepe on administratsioonis endiselt arutamisel," ütles Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer.

Hiina valitsus lubas täita süsinikdioksiidi emissiooni kärpimise lubadust hoolimata sellest, et USA president Donald Trump leevendas eelmise valitsuse ajal kehtestatud piiranguid fossiilkütuste kasutamisele. Välisministeeriumi pressiesindaja Lu Kang ütles kolmapäeval, et kliimamuutus on katsumus, millega seisab silmitsi kogu inimkond, ja Peking on otsustanud endale Pariisi kliimaleppega võetud kohustused täita.

USA keskkonnarühmitused kavatsevad kohtus vaidlustada president Donald Trumpi püüdlused pöörata tagasi globaalset soojenemist piiravad kavad, mille kiitis heaks tema eelkäija.

Tööstusametnikud kiitsid Trumpi otsuseid, öeldes, et see tõstab tööhõivet, eriti söekaevandamise sektoris.