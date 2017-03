Sester soovib õppelaenude intressid viia alla viie protsendi

Rahandusminister Sven Sesteri sõnul peaks riigi garanteeritud õppelaenude intress olema alla viie protsendi, kuna praegune seadus seda ei võimalda, tuleb see üle vaadata ja korda teha.

"Minu soov on, et õppelaenude intress oleks mõistlikul tasemel. Praeguses turuolukorras välja antavate riigi garanteeritud õppelaenude intress peaks minu arvates olema madalam kui viis protsenti, sest laenu taga on riigi garantii," ütles Sester.

Kehtiv seadus rahandusministri sõnul seda aga ei võimalda, öeldes, et tudeng peab intressi maksma täpselt viis protsenti. "Sellepärast tuleb seadus üle vaadata ja korda teha. Seda me koos haridus- ja teadusministeeriumiga ka teha kavatseme," sõnas Sester.

Kehtiva õppelaenude ja õppetoetuste seaduse kohaselt tagab riik õppelaene andvatele pankadele nii õppelaenu põhisumma kui ka intresside tasumise. Õppelaenult peab õppelaenu võtja maksma viis protsenti intressi.

Valitsus peaks õppelaenude süsteemi muutmist oma kabinetinõupidamisel arutama suvel, tuginedes ministeeriumide analüüsile ja ettepanekutele.

2015. aastal said Eestis tegutsevad kommertspangad õppelaenudelt sisuliselt riskivaba intressitulu ligikaudu seitse miljonit eurot; huvi õppelaenu vastu ning ka tulu on aga aasta-aastalt langenud.