Tõnis Palts võitis Krimmi kohtus Vene kaitseministeeriumi

Sevastopoli arbitraaž tegi otsuse Paltsule kuuluva firma Kaskad Investments kasuks 7. märtsil, kohtuotsuse tekst avaldati nädal hiljem, kirjutab Postimees.

Paltsi sõnul oli peamine argument Vene kaitseministeeriumi vastu, et hagi esitamise tähtaeg on möödas ning motiiv oli see, et sisulised rikkumised olid olematud.

Palts tunnistas, et otsus oli talle üllatav ning tema andmetel on see esimene kord Sevastopoli esimese astme kohtus, kus keegi võidab Venemaa relvajõude.

Palts käib kohut kuulsa Krimmi sõjasadama Sevastopoli lähedal Balaklavas asuva 20-hektarilise kinnisvara pärast. Palts ostis ligi 30 hoonest koosneva endise sõjaväelinnaku 2006. aastal Ukraina kaitseministeeriumi käest 10 miljoni grivna eest ehk toonase kursi järgi 1,65 miljoni euro eest.

See oli Nõukogude Liidu aegne maa-alune raketikompleks (tuntud lühendi B-42 all) Sevastopoli sõjalaevade kaitseks. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist seisis kompleks kasutult. Maa hoonete all ja ümber ostis Paltsu firma omakorda Sevastopoli linnalt.