Maanteeameti eesmärk on võimaldada Jürist Mäoni sõita 120 km/h

Tänavu suvel alustatakse esmalt Kose-Ardu teelõigu ehitusega, pisut hiljem alustatakse Ardu-Võõbu lõik. Mõlemad peaksid jõudma lõpule 2020. aasta lõpuks.

Maanteeameti asejuht Kaupo Sirk usub, et pärast uute teelõikude valmimist saab Jürist Mäoni tõsta piirkiiruse 120 km/h.

"Ma väga loodan, et kui me saame Kose-Võõbu lõigu tervikuna valmis, siis mina usun, et seal saab sõita juba 120-ga. Eesmärk on alates Jürist kuni Mäoni sõita 120-ga," ütles Sirk "Aktuaalsele kaamerale".

Viimase etapi, Võõbu-Mäo teelõigu ehitus on planeeritud aastasse 2019, kuid tänase seisuga ei ole tehtud veel rahastamisotsust, kuigi valitsus arutab seda tõenäoliselt lähiajal. Seega saaks Jürist Mäosse 120-ga sõita kõige varem aastast 2020.

Tallinna-Tartu maantee Põltsamaa ja Tartu vahelisele lõigule ja Tallinna-Pärnu maanteele tuleb aga mitu 2+1 stiilis möödasõidurada. Nendel lõikudel kujuneb lubatud kiiruseks 100-120 km/h.