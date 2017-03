Cameron: referendumi korraldamine oli õige tegu

"Ma pidasin õigeks rahvahääletuse korraldamist, sest see teema oli Briti poliitikat juba aastaid mürgitanud," rääkis Kiievis viibinud Cameron ajalehele Guardian päeval, mil Ühendkuningriigi valitsus EL-ist lahkumise protsessi ametlikult alustas. "Ma olin andnud lubaduse rahvahääletuse korraldamise kohta. Ma arvan, et see oli õige tegu."

Cameron ise tegi peaministrina kampaaniat EL-is jätkamise nimel, kuid tema positsioon nõrgenes tuntavalt tänu sellele, et mitmed tema olulised parteikaaslased - näiteks endine Londoni linnapea Boris Johnson ja justiitsminister Michael Gove - asusid hoopis liidust lahkumist toetama.

Cameron teatas tagasiastumisest referendumile järgnenud päeval.

"Tulemus ei ole see tulemus, mille poole ma püüdlesin," tunnistas ta nüüd. "Kuid see oli otsustav tulemus ja seetõttu astub Theresa May täiesti õigustatult järgmist sammu, et tagada rahva soovi täitmine."

Kiievis kõnega üles astudes rõhutas Cameron, et julgeolek jääb Brexitist hoolimata oluliseks ühiseks teemaks. "Ma loodan, et kui me oleme Euroopa Liidust väljas, võtame me osa julgeolekualasest koostööst ja teistest koostöövormidest kinnitamaks, et kuigi me oleme lahkumas Euroopa Liidust, ei ole me lahkumas Euroopast, me ei löö käega Euroopa väärtustele."

"Lahutusprotsess" ei tekita endise peaministri arvates "emotsionaalset traumat". "Suurbritannia oli alati üsna vastumeelne ja ebakindel EL-i liige. Me olime EL-is kasu, mitte aga emotsiooni silmas pidades. Me olime seal kaubanduse pärast, me olime seal koostöö pärast ning ma pidasin õigeks liikmeks jääda, sest ma tahtsin rohkem kaubandust ja rohkem koostööd. Kuid paraku võitis teine pool rahvahääletuse ja me peame seega Brexitiga edasi liikuma," selgitas Cameron.