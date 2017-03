Leedu loodab saada Saksamaalt tagasi iseseisvusdeklaratsiooni

"Pean seda tähtsaks sündmuseks, selle aasta parimaks uudiseks (...). Suur rõõm, et meie õpetlasel õnnestus see üles leida ja arvan, et see on mõtestatud rajamärk meie riigi sajandal aastapäeval. Arvan, et see ürik peab riiki naasma. Valitsus teeb kõik võimaliku ja otsib võimalusi selle tagasisaamiseks. Arvan, et me võime loota Saksa valitsuse heatahtlikkusele, see oleks Saksamaa parim kink meie sajandaks aastapäevaks," ütles peaminister BNS-ile.

Ta lisas, et eelkõige peetakse deklaratsiooni tagasisaamiseks nõu Leedu suursaadikuga Saksamaal ja asjatundjatega.

"Ma ei ole valmis rääkima juriidilistest üksikasjadest, sellest, kuivõrd on võimalik see tagasi saada, kuid me teeme pingutusi, et ürik naaseks ajaloolisesse pealinna meie iseseisvuse sajandaks aastapäevaks(...). Selge, et hea tahteta on see raske, kuid arvestades meie suhteid Saksamaaga, tahaks loota, et deklaratsioon naaseb sinna, kus see inimestele väga tähtis on," märkis peaminister.

Leedu professor Liudas Mazylis kinnitas kolmapäeval BNS-ile, et ta leidis Leedu iseseisvusdeklaratsiooni originaali Saksa välisministeeriumi arhiivis Berliinis.

Dokumenti säilitatakse ministeeriumi arhiiviüksuses nimega "Balti provintside tulevik: Leedu".