Luurekomitee juht: Moskva sekkub aktiivselt Prantsuse ja Saksa valimistesse

Ameerika Ühendriikide senati luurekomitee vabariiklasest esimees Richard Burr ütles kolmapäeval toimunud pressikonverentsil, et Venemaa on "aktiivselt seotud" eelseisvate valimistega Prantsusmaal ja Saksamaal.

"See, mis oli väga varjatud katse sekkuda 2016. aastal Ameerika Ühendriikides, on väga avalik ja samal ajal ka varjatud katse sekkuda Saksamaal ja Prantsusmaal. Venelased on aktiivselt seotud Prantsusmaa valimistega," nentis ta Politico teatel.

Burr rõhutas, et Venemaa sekkumismeetodeid üritati kasutada Montenegros ja Hollandis.

Montenegrot tabasid oktoobris toimunud valimiste ajal ning ka novembris koordineeritud küberrünnakud. Kartused sekkumise pärast tõid Hollandis aga kaasa selle, et igaks juhuks toimus kogu valimiste protsess paberdokumentidel.

Luurekomitee esimehe arvates on USA kohuseks teavitada ülejäänud maailma sellest, mis toimub, sest USA-s korraldas Moskva kandidaatide suhtes mainekujunduslikke "hukkamisi".

USA senati luurekomitees algavad neljapäeval kuulamised, mis puudutavad Venemaa sekkumist Ameerika Ühendriikide valimisprotsessi. Komitee on kutsunud tunnistusi andma 20 inimest ning tõenäoliselt kestavad kuulamised vähemalt poolteist nädalat.