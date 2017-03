Riigikohus saatis Tammeri hagi Raidla vastu uueks arutamiseks

Riigikohus tühistas ringkonnakohtu mullu 29. juuni otsuse osas, millega jäi muutmata Harju maakohtu 2015. aasta 9. juuni otsus Tammeri mittevaralise kahju hüvitamise hagi rahuldamata jätmise kohta.

Riigikohus saatis Tammeri hagi Raidla vastu mittevaralise kahju hüvitamise ja teosega "Enelin, tema glamuursed legendid ja skandaalid" saadud kogutulu 1750 euro väljamõistmise nõudes või alternatiivselt nõudes tuvastada samas teoses kasutatud Tammeri otsekõnes esitatud väidete õigusvastasus, samuti menetluskulude jaotuse osas ringkonnakohtule uueks arutamiseks.

Samas on ringkonnakohtu otsus jõustunud osas, milles Tammer loobus oma nõudest keelata teose "Enelin, tema glamuursed legendid ja skandaalid" turustamine ja eemaldada see turustusvõrgust.



Riigikohtu tsiviilkolleegium lahendas vaidlust, mis puudutas Peeter Raidla raamatus „Enelin, tema glamuursed legendid ja skandaalid“ Tiina Tammerile omistatud tsitaatide avaldamist.

"Tsiviilasjas vaidlevad pooled selle üle, kas Tammerile omistatud tsitaadid avaldati seadusevastaselt, millest võib omakorda tuleneda kohustus hüvitada kannatanule sellega põhjustatud mittevaraline kahju. Hüvitise suurus sõltub seejuures konkreetsest rikkumisest," ütles riigikohtu pressiesindaja Merje Talvik ERR-ile.



Näiteks, kui kellelegi on omistatud tsitaate, mida ta tegelikult ei ole öelnud ning mis on au teotavad, siis võib olla põhjendatud suurem mittevaralise kahju hüvitis, kui juhul, mil nõusolekuta on avalikustatud tsitaate, kuid need ei sisalda tundlikke eraelulisi fakte, märkis kohus.

Kohus tõdes, et seevastu tegelikkusele vastavate faktiväidete avaldamine, isegi kui see teotab isiku au ja kahjustab tema mainet, ei pruugi iseenesest olla isegi õigusvastane.



Riigikohus selgitas, et tsitaatide avaldamine võib olla seadusevastane ka tulenevalt isikuandmete kaitse regulatsioonist.

Lisaks nimele võivad kaitstavateks isikuandmeteks olla ka eraelulised seigad vaba aja sisustamise või suhete kohta kolmandate isikutega ning igaühel on seejuures õigus ise otsustada, kas ja millist infot ta oma eraelu kohta avalikustab.

Isikuandmete töötlemine on aga üldjuhul lubatud üksnes andmesubjekti nõusolekul, mille viimane võib igal ajal ning mis iganes põhjusel tagasi võtta.

"Küll aga võib isikuandmeid nõusolekut küsimata töödelda ja avalikustada meedias, kui selleks on ülekaalukas avalik huvi ning see on kooskõlas ajakirjanduseetika põhimõtetega," ütles Talvik.



Kohus märkis, et andmekaitse regulatsiooni kõrval tuleb siiski arvestada ka üldise keeluga kahjustada teiste isikute õigushüve, sealhulgas rikkuda teiste isikute eraelu puutumatust ning siinjuures on oluline, et kui isik on avaliku elu tegelane, siis võib avalikkuse põhjendatud huvi tema eraelu vastu olla suurem.



Täiendavalt juhtis riigikohus tähelepanu sellele, et autoriõigused kehtivad ka suulistele teostele, näiteks kõned ja loengud, mis on autori enda intellektuaalse loomingu tulemus.

"Seega võib mittevaralise kahju hüvitamiseks anda alust ka autoriõiguste rikkumine, mis seisneb autori loata suulise teksti taasesitamises," ütles Talvik.

Tiina Tammer esitas 2015. aasta 6. jaanuaril Harju maakohtule Peeter Raidla ja AS-i Tänapäev vastu hagi, milles palus keelata teose "Enelin, tema glamuursed legendid ja skandaalid" turustamine ja eemaldada see turustusvõrgust, mõista kummaltki kostjalt välja mittevaralise kahju hüvitis ja teosega saadud tulu 1750 eurot või kui kohus jätab nõude rahuldamata, tuvastada teoses kasutatud Tammeri otsekõnes esitatud väidete õigusvastasus.

Maakohus kinnitas 2015. aasta 17. aprillil määrusega Tammeri ja AS-i Tänapäev kompromissi, millega lõpetas tsiviilasja menetluse kirjastuse suhtes.

Hagi kohaselt sisaldas 2014. aasta novembri lõpus ilmunud raamat vaatamata Tammeri keelule talle omistatud otsekõnet eraeluliste seikade kohta ning need olid väidetavalt avaldatud viisil, kujul ja tonaalsuses, milles Tammer ei ole enda kinnitusel rääkinud.