Kriitikud leidsid May kirjast julgeolekualase "ähvarduse"

Suurbritannia peaministri Theresa May kirjas Euroopa Ülemkogule on kriitikud leidnud lause, mida olevat võimalik tõlgendada kui "varjatud ähvardust" Brexiti läbirääkimistel julgeolekuteemat kauplemisvahendina kasutada. London on sellise tõlgenduse ja sellest tuleneva kriitika tagasi lükanud.

Suurbritannia peaminister Theresa May kirjutas kolmapäeval Euroopa Ülemkogule edasi antud kirjas, et Euroopa Liidust lahkumist ja Ühendkuningriigi tulevast suhet EL-iga käsitlevad läbirääkimised peaksid toimuma paralleelselt. Euroopa Komisjon aga on kindlal seisukohal, et enne tuleb liidust lahkumise asjus kokku leppida ning alles seejärel saab hakata läbi rääkima edasiste suhete üle. Seda seisukohta kinnitas kolmapäeval uuesti ka näiteks Saksamaa liidukantsler Angela Merkel. Seega on tõenäoline, et nimetatud küsimusest kujuneb tuliste vaidluste põhjus juba kohe läbirääkimiste alguses, vahendasid Guardian, Politico ja EUobserver.

Mitmed Euroopa poliitikud aga pöörasid muuhulgas tähelepanu May kirja sellele osale, kus vihjati justkui sellele, et Ühendkuningriik võib kokkuleppele mitte jõudmise korral muuta oma suhtumist julgeolekualase koostöö tegemisse. "Julgeolekut arvesse võttes tähendaks suutmatus kokkuleppele jõuda, et meie koostöö kuritegevuse ja terrorismi vastu peetavas võitluses nõrgeneks," seisab May kirjas.

London on varem korduvalt kinnitanud, et Brexitist hoolimata jääb Suurbritannia tegema EL-iga tihedat koostööd julgeoleku vallas.

Analüütikud nentisid seda osa kirjast kommenteerides kohe, et igasugune vihje, et Ühendkuningriik on valmis julgeolekut läbirääkimistel kauplemisvahendina kasutama, võib Euroopa Liidu partnereid tõsiselt ärritada.

Nii ka läks, sest mitmed Euroopa Liidu - kui ka Briti poliitikud, sealhulgas May enda parteist - hakkasid sellise "ähvarduse" võimalust teravalt kritiseerima.

Euroopa Parlamendi Brexiti kõneluste koordinaator ja ALDE fraktsioon juht Guy Verhofstadt märkis, et eurosaadikud seisavad vastu igasugustele katsetele, kus London üritab kasutada läbirääkimistel kauplemisvahendina oma võimekust riigikaitse ja luure vallas.

"Ma üritasin daami suhtes härrasmeheks jääda, seega ma ei kasutanud ega mõelnudki kasutada sõna väljapressimine," rääkis Verhofstadt. "Ma leian, et meie kodanike julgeolek on liiga tähtis, et alustada sellega kauplemist."

Euroopa Parlamendi sotsiaaldemokraatide liider Gianni Pittella avaldas arvamust, et see oleks ennekuulmatu, kui nende läbirääkimiste ajal hakataks "inimeludega mängima". "See ei olnud Theresa May poolt hea algus. See tundub nagu väljapressimine, kuid meie julgeolek on vajalik kõigile meie kodanikele ja see ei ole kauplemise vahend. Me endiselt loodame, et Theresa May naaseb õigele teele. See ei olnud arukas käik," kommenteeris ta.

Briti liberaaldemokraatide esimees Tim Farron leidis samuti, et May sõnu võis tõlgendada kui otsest ähvardust.

Alamkoja leiboristide siseasjade komitee juht Yvette Cooper märkis omakorda, et see oleks Ühendkuningriigi jaoks ohtlik lahkuda Euroopa Liidust ilma julgeolekualase kokkuleppeta. "May ei tohiks üritada selle kauplemisvahendina kasutamist läbirääkimistel. See ei ole ähvardus ülejäänud Euroopa aadressil - see oleks meid ennast tõsiselt kahjustav samm."

Konservatiivist veteranpoliitik lord Kirkhope, kes oli varem valitsuspartei eestkõnelejaks justiits- ja siseministeeriumi valdkonnas, märkis, et luurealase informatsiooni vahetamine Euroopa Liidus on kriitilise tähtsusega. "Me ei tohi lubada seal mingeid auke või viivitusi. Julgeolekut ei tohi kauplemiseks kasutada," rõhutas ta ja ütles, et Briti valitsus peaks seda teemat juba läbirääkimiste alguses esile tooma.

Valitsuse allikas ütles hiljem Guardianile kommentaariks, et läbi hakatakse rääkima ainult julgeolekualastel teemadel, mis puudutavad otseselt Euroopa Liitu, sealhulgas Europoli, isikute väljaandmist ja EL-i ülest hoiatussüsteemi, mis puudutab tagaotsitavaid kurjategijaid ja kahtlustatavaid. Allikas rõhutas, et läbirääkimistel ei puudutata ühtki teemat, mis on seotud Suurbritannia liikmesusega NATO-s või pikaajaliste kahepoolsete luurealaste sidemetega.

Brexiti-minister: see ei olnud ähvardus

Neljapäeval võttis eelpool mainitud teemal eraldi sõna ka Brexiti-minister David Davis, kes lükkas tagasi väited, justkui oleks May kiri sisaldanud julgeoleku kohta "varjatud ähvardust".

"Me soovime lepingut. See on asja mõte. Me soovime lepingut. Ja Theresa May juhtis tähelepanu sellele, et see on mõlemale poolele kahjulik, kui me lepet ei sõlmi. See, ma arvan, on täiesti mõistlik tähelepanek, mida teha, ja see pole mingil juhul ähvardus," selgitas ta.

Samuti ütles Briti minister, et Euroopa Liidu juhid pidasid May kirja tooni "väga positiivseks".

"Ma veetsin kogu eile õhtupooliku rääkides telefonides nii oma vastaspooltega parlamendis, Euroopa Komisjonis, kõikides liikmesriikides. Põhimõtteliselt kõik nad ütlesid spontaanselt, et tegu oli positiivse kirjaga, toon oli hea ja nii edasi," lisas Davis.

EL-ist lahkumist ja tulevast suhet puudutavate läbirääkimiste teemat kommenteerides tunnistas Davis samas, et läbirääkimiste struktuuri asjus võib oodata vaidlust.

Neljapäeval jätkab Briti valitsus Brexiti protsessi sellega, et avaldab töödokumendi ehk valge paberi, millega pannakse paika tulevasi suuri juriidilisi muudatusi puudutava seaduseelnõu aluspõhimõtted.