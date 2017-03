Senati luurekomitee teeb algust Venemaa sekkumist puudutavate kuulamistega

Analüütikud on seadnud senati kuulamistele suuri lootusi olukorras, kus esindajatekoja luurekomitees on puhkenud terav tüli vabariiklasest esimehe Devin Nunesi ja tema demokraadist kolleegi Adam Schiffi vahel. Nunes kuulus president Donald Trumpi üleminekumeeskonda ning Demokraatliku Partei liikmed on kritiseerinud teda teravalt selle eest, et ta üritavat luurekomitee juhina mitte tõde välja uurida, vaid tegeleda hoopis president Trumpilt negatiivse tähelepanu eemale tõrjumisega. Nunes ise aga süüdistab omakorda demokraate komitee töö liigses politiseerimises. Igal juhul on eksperdid ja poliitikud, sealhulgas ka mitmed vabariiklased, veendumusel, et esindajatekoja luurekomitee

on oma tööga ummikseisu jõudnud, vahendas Politico.

Hetkel on teada, et neljapäeval annavad tunnistusi viis Venemaa ja kübervaldkonnaga kursis olevat eksperti - Kevin Mandia, Keith Alexander, Eugene Rumer, Roy Godson ja Clint Watts. Ülejäänud 15 tunnistaja kuulamisaegu lepitakse alles kokku, kuid arvatavasti annavad nad tunnistusi lähima pooleteise nädala jooksul.

Ametlikult on saanud kinnituse see, et senatisse tuleb tunnistusi andma ka president Trumpi väimees ja vanemnõunik Jared Kushner, kes Valge Maja kinnitusel pakkus end sellesse rolli ise. Lisaks on teada, et sama pakkumise tegi ka Trumpi kunagine kampaaniajuht ja rohketes Vene-sidemetes süüdistatud Paul Manafort. Seda, millisel päeval Kushner ja Manafort tunnistusi annavad, pole välja öeldud.

Senati luurekomitee vabariiklasest esimees Richard Burr ja demokraadist aseesimees Mark Warner soovisid oma kolmapäevasel pressikonverentsil ilmselgelt edastada sõnumit, et nende komitee uurimine saab olema erinevalt esindajatekoja kolleegide uurimisest parteideülene ja põhjalik. Samas otsesõnu nad esindajatekoja luurekomitees puhkenud segadust kommenteerida ei soovinud.

"Me ei palu, et esindajatekoja luurekomitee meie juurdluses mingit rolli mängiks. Meie ei kavatse omada rolli nende juurdluses," rõhutas Burr.

Burr nimetas Venemaa sekkumist puudutavat uurimist üheks kõige suuremaks ülesandeks oma 22 aastat kestnud kongressikarjääri jooksul. Ta tunnistas, et hääletas küll valimistel Trumpi poolt, kuid toonitas, et tema kohustused luurekomitee esimehena on ülimuslikud "igasuguste võimalike isiklike veendumuste" suhtes.

Senaatorite sõnul peaks uurimine andma vastused laias laastus järgmistele küsimustele: miks ja kuidas üritas Venemaa kallutada presidendivalimisi Trumpile soodsas suunas ning kas Trump või tema meeskonna liikmed olid sellisest tegevusest teadlikud?

"Mul on usaldus Richard Burri vastu ja ma olen kindel, et me koos komitee liikmetega jõuame selle asja tuumani," sõnas Warner.

Muuhulgas kinnitasid luurekomitee juhid, et on valmis kasutama ka võimalust, et tunnistajad peavad komitee ees vande all tunnistusi andma.

Burri sõnul on luurekomitee pühendanud juurdluse sisusse seitse töötajat ning nendele nõunikele on võimaldatud ka ligipääs informatsioonile, millest seni olid teadlikud vaid luurekomiteede juhid ning senati ja esindajatekoja juhid. "Töötajatele on antud üle pretsedenditu kogus dokumente," nentis ta.