Putin ütles Niinistöle, et Soome on hea paik Trumpiga kohtumiseks

Venemaa president Vladimir Putin ütles Arhangelskis Soome kolleegi Sauli Niinistöga kohtudes, et on valmis kohtuma USA uue presidendi Donald Trumpiga Helsingis Arktika Nõukogu tippkohtumise raames.

Soome eesistumine Arktika Nõukogus algab järgmise aasta mais ning Soome välisministeerium on juba varem öelnud, et sellist tippkohtumist üritatakse korraldada, kui rahvusvahelised asjaolud seda võimaldavad.

Putini kommentaar oli vastuseks Niinistö sõnavõtule. Viimane ütles, et tal oleks väga hea meel olla Venemaa ja USA presidendi kohtumise võõrustajaks, vahendas Yle.

"Soome on hea naaber. Neil on hea kogemus, mis puudutab kõrgetasemeliste ürituste korraldamist. Soome oleks seetõttu sobiv maa ja Helsingi sobiv koht sellise kohtumise

korraldamiseks," leidis Venemaa president.

Niinistö ja Putini neljapäevane kohtumine on osa Arhangelskis toimuvast arutelupaneelist, mis keskendus Arktika piirkonnale ja kliimamuutustele.

Presidendid rõhutasid, et Arktikas on koostöö äärmiselt vajalik. Putin lisas veel omakorda, kuivõrd tähtis on see regioon ka majanduslikku potentsiaali arvestades.

"me kipume liiga kergelt arvama, et äritegevus ja keskkonnakaitse on teineteist välistavad asjad. Sellest seisukohast tuleks lahti saada," arvas Niinistö hiljem.

Samuti kutsus Soome president üles kõiki riike üles Pariisi kliimalepet võimalikult ruttu ratifitseerima. Niinistö tuletas meelde, et ilmastiku soojenemist on märgata kõige rohkem just arktilistes oludes. "Kui me kaotame arktilise piirkonna, siis kaotame kogu maailma," lisas ta.

Niinistö rõhutas ka rahvusvahelise õiguse tähtsust. "Geopoliitilised pinged mujal maailmas ei tohi mõjutada artiklist piirkonda," sõnas ta.

Pärast arutelupaneeli toimub ka Niinistö ja Putin kahepoolne kohtumine, kus teemadeks on ka välis- ja julgeolekupoliitika ning Ukraina konflikt. Kaks presidenti kohtuvad käesoleval aastal vähemalt veel ühe korra - Putin külastab iseseisvuse juubeliaastat tähistavat Soomet juulis.

Putin: meil on Ameerika Ühendriikides palju sõpru

Putin ütles neljapäeval ka seda, et Venemaal on Ameerika Ühendriikides palju sõpru ning et problemaatilised suhted Washingtoniga saavad mingil hetkel lahenduse.

President lükkas tagasi väited, et Venemaa sekkus möödunud aastal USA presidendivalimistesse ning et Vene diplomaatide kohtumised USA-s olid vaid osa nende rutiinsest tööst. Kõik vastupidised väited olevat Putini hinnangul vaid "valed" ja "provokatsioonid".

Venemaa riigipea sõnul oleks tal oma uue USA kolleegiga paljudest asjadest rääkida.

Näiteks avaldas Putin valmisolekut teha USA-ga koostööd terrorismivastases võitluses. "See on õige, et president Trump on seadnud sellise eesmärgi. Me toetame seda tööd."

Putin lisas, et terrorismivastast koostöööd arutatakse ka USA välisministri Rex Tillersoniga, kui viimane lähiajal Moskvasse visiidile saabub.

Putinil tuli ajakirjanikele kommenteerida ka nädalavahetusel toimunud ulatuslikke meeleavaldusi ligi sajas Venemaa linnas. Presidendi sõnul kannavad korda rikkunud meeleavaldajad vastutust vastavalt kehtivatele seadustele.