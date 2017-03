Tillersoni ja Türgi liidrite kohtumisel keskenduti Süüriale

Tillerson ütles neljapäeval, et kõneles Türgi liidritega stabilisatsioonitsoonide rajamisest Süürias. Tema sõnul uuritakse mitut võimalust, kuidas neid piirkondi kindlustada, vahendas Reuters.

Tillerson ütles ühisel pressikonverentsil Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğluga, et Türgi on USA võtmepartner võitluses äärmusrühmituse ISIS vastu.

Tema sõnul on kahe riigi ühine eesmärk ka vähendada võimalust, et Iraan regioonis probleeme tekitab.

Tillerson rääkis, et Süürias edusammude tegemiseks tuleb pidada veel arutelusid, kuid ta lisas, et president Bashar al-Assadi rolli otsustavad Süüria inimesed.

Allikate sõnul rõhutas Türgi president Tayyip Erdoğan kohtumisel vajadust võidelda terrorismi vastu "õigete ja õiguslike" vahenditega.

Türgit on pahandanud see, et USA toetab võitluses ISIS-e vastu kurdide rühmitust (YPG), sest Ankara hinnangul on tegemist terroristliku rühmitusega.

Allikate sõnul arutas Erdoğan Tillersoniga ka USA vaimuliku Fethulla Güleni väljaandmist. Türgi süüdistab Güleni ja tema järgijaid eelmise aasta juulis toimunud riigipöördekatse korraldamises. Samuti kõneldi Güleni võrgustiku tegevuse takistamise võimalustest USA-s.