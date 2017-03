Suurbritannia vahetab välja kõik EL-i seadused

Brexiti ministri David Davise sõnul peab valitsus kõvasti pingutama, et Euroopa Liidust lahkumine ei tooks kaasa n-ö juriidilist musta auku ehk olukorda, kus mõned valdkonnad jäävad seadustega katmata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Davise sõnul lõpetati äsja vastu võetud seadusega Euroopa Liidu seaduste ülimuslikkus Ühendkuningriigis.

Ettevalmistamisel olevad seadused aga peavad tagama, et Ühendkuningriigi ärikliima jääks firmade jaoks meeldivaks ning töötajad ei peaks muretsema oma staatuse pärast.

"Seadus pöörab EL-i seadused Ühendkuningriigi seadusteks, võimaldades firmadel jätkata tegevust teadmisega, et seadused üleöö ei muutu ja tagades ausa kohtlemise isikuile, kelle õigused ja kohustused ei ole praeguse muutuse subjekt. Kolmandaks loob seadus vajaliku võimu nende seaduste parandamiseks, mis pärast meie lahkumist EL-ist enam korralikult ei toimi, et meie õigussüsteem funktsioneeriks korralikult ka väljaspool EL-i," selgitas minister.

Davise sõnul ei kehti Ühendkuningriigi kohtute üle edaspidi enam Euroopa ülemkohtu võim, kuid kohtud võivad kasutada Euroopa ülemkohtu otsuseid pretsedendina. Ühendkuningriigi jaoks, kus kehtib pretsetendikohtute süsteem, on see väga oluline.

Davise sõnul ei kavatse Ühendkuningriik lahkumisläbirääkimistel tüli norida. Sama lubab Euroopa Liidu poolt Euroopa Parlamendi Brexiti kõneluste juht Guy Verhofstadt.

"Kindlasti ei ole me Suurbritannia karistamise meeleolus, kättemaksumeeleolus. Me tahame tõsist lahkumislepet, kõigi vajalike osistega ja esimene asi, millega tahame tegeleda ja läbi rääkida, on kodanike õigused, sest me peame lõpetama kodanike ebaselge seisundi, mis juba üheksa kuud on kestnud," rääkis Verhofstadt.

Peaminister Theresa May aga teatas, et Brexit suurendab oluliselt Ühendkuningriigi piirkondlike omavalitsuste otsustusõigust. Ilmselt loodab May sel teel vähendada šotlaste soovi kuningriigist lahku lüüa.