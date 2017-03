Porošenko andis korralduse peatada tulistamine Donbassis 1. aprillist

"Edastasin kõik vajalikud korraldused kindralstaabile ja kaitseministrile," ütles riigipea vastuseks Interfaxi küsimusele, kas Ukraina sõjavägi on valmis rakendama Minski leppeid.

Porošenko rõhutas, et just Ukraina pool tegi ettepaneku peatada tulistamine 1. aprillist. Sellega näitab Ukraina tema sõnul, et Venemaa süüdistused justkui Ukraina ei ole valmis rahuks, on alusetud.

"Otse vastupidi, oleme kõik kolm aastat järjepanu mitte ainult deklareerinud, vaid ka tõestanud, et Ukraina pool on selle poolt, et tagada relvarahu, vene sõdurite väljaviimine, Ukraina-Vene piiri kontrollimatute alade kontrolli alla saamine ja Ukraina suveräänsuse taastamine okupeeritud Donbassis ja Krimmis," sõnas riigipea Maltal.

Porošenko kohtus Maltal Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga, et arutada olukorda Donbassis, Euroopa Liidu sanktsioone Venemaale ning Ukraina ja EL-i suhteid.