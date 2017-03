Nordica: viimased uudised AirBalticut ilmselt ei rõõmusta

Nordica teatas eelmisel nädalal, et ettevõtte esimese tegutsemisaasta eesmärgiks võetud 15 miljoni eurone kahjum kujuneb tegelikult väiksemaks, ent täpsed majandustulemused avaldatakse hiliskevadel. Toomas Uibo selgitas ETV saates "Ringvaade", et esimese 15 kuu jooksul tekkinud kahjum on ettevõtte mõistes investeering usaldusse.

Vastates küsimusele, ega ole ohtu, et Nordicat tabab Estonian Airi saatus, ütles Uibo, et Nordica teeb asju teistmoodi.

"Nordica on nullist tehtud ettevõte, kus kogu ärikontseptsioon on teistsugune. Kui Estonian Air oli oma olemuselt üksi seisev ettevõte, siis täna meie näeme lahendust selles, et me teeme koostööd strateegilise partneriga, kelleks on LOT. Teiseks, me ekspordime oma oma teenuseid väljapoole. Just paari nädala tagune uudis, et alustame lendamist näiteks SAS-i jaoks, on puhas teenuste eksport," selgitas ta.

Tema sõnul on Nordica jätkusuutlik ettevõte, millel on kindel plaan hakata kasumit teenima.

Uibo usub, et AirBalticut Nordica viimase aja arengud ei rõõmusta. "Konkurenti me analüüsime, aga meie eesmärk on oma asja ajada. Me teame, mida teeme ja ma arvan, et viimased uudised Nordica osas kindlasti ei rõõmusta lõunanaabrite ettevõtet. Saame näha," ütles ta.

Kui saatejuht tõi välja, et paljud reisijad kurdavad, et Nordica lennupiletid on kõige kallimad, siis Uibo sõnul on üks põhjus selles, et Nordica pileteid ostetakse nii palju, et ainult kallimad jäävadki alles.

"Üks hea põhjus on see, et meil on lennukid suhteliselt täis, meil on ainult kallid piletid alles. Kusjuures meil on 50 protsenti rohkem reisijaid kui eelmisel aastal. Meid ostetakse nii palju," selgitas Uibo.

Nordica tulevikust rääkides ütles Uibo, et käesoleva aasta loodab ettevõte lõpetada kuue miljoni eurose kahjumi juures, järgmise aasta poole väiksema kahjumiga ning ülejärgmisel aastal loodab firma olla kasumis. "See on väga kiire areng," märkis ta.