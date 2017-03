Hiina president kohtub järgmisel nädalal Trumpiga

Hiina välisministeeriumi teatel toimub kohtumine 6. ja 7. aprillil, vahendas Reuters.

Peking on varem vihjanud, et ettevalmistused kohtumiseks käivad, kuid ministeeriumi pressiesindaja Lu Kang teatas kohtumisest esimest korda ametlikult neljapäeval. Ta ei täpsustanud kohtumise päevakava.

Tegemist on Xi ja Trumpi esimese kohtumisega.

USA ja Hiina peavad tegelema mitme pakilise küsimusega, sealhulgas Põhja-Korea raketikatsetuste ja Lõuna-Hiina mere vaidluste ning kaubandusteemadega.

Hiinat on ärritanud see, et Washington on korduvalt kutsunud Pekingit üles Põhja-Korea tuuma- ja raketiprogrammi ohjama, samuti USA otsus paigutada Lõuna-Koreasse raketikaitsesüsteem. Samuti kritiseeris Trump valimiskampaania ajal Hiina tehissaarte ehitamist Lõuna-Hiina meres.

Peking on kahtlev ka USA kavatsustes seoses Taiwaniga, mida Hiina peab enda omaks. Nimelt ärritas Hiinat, et Trump kõneles detsembris telefoni teel Taiwani presidendi Tsai Ing-weniga ning ütles hiljem, et USA ei pea jääma nn ühe Hiina poliitika juurde. Hiljem aga ütles Trump telefonikõnes Xiga, et austab senist poliitikat.

Samuti on Trump kirjutanud Xi-le kirja, milles on teatanud soovist luua Pekingiga konstruktiivsed suhted.

Presidendikampaania ajal süüdistas Trump Hiinat ebaõiglases kaubandustegevuses.

USA välisminister Rex Tillerson käis märtsis Hiinas visiidil.