Paldiskis tekitab erimeelsusi liitumise eel võetud miljoni eurone laen

Paldiski volikogu kiitis heaks üle miljoni euro suuruse laenu võtmise. Need omavalitused, kes on liitumisotsuse ise teinud, peavad laenu võtmiseks teistelt liitujatelt selleks luba küsima, Paldiskit aga ootab suure tõenäosusega ees sundliitmine.

Veidi üle miljoni euro suurune laen kiideti opositsiooni hinnangul heaks kiirustades ja seda oleks pidanud põhjalikult kaaluma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mõned kuud enne valimisi võtta selline laenukoormus linnale peale ning teades, et oktoobrist kõik muutub, meie liitume teiste valdadega ja et see koormus jaguneb teiste vahel, siis see on täiesti mõistmatu käitumine linnavalitsuse poolt," rääkis Paldiski linnavolikogu liige, valimisliidu Uus Laine liige Jaanus Saat.

Seletuskirja järgi kasutatakse laenuraha nii tänavavalgustuse parandamiseks kui ka teede korrastamiseks, samuti spordikeskuse saunakompleksi ehituseks ning koolide ja lasteaedade ruumide remontimiseks.

Paldiski linnapea Tiit Peedu ei soovinud esialgu linnale võetud laenu "Aktuaalsele kaamerale" kommenteerida põhjendusega, et linnapeana ei ole tal võimalik kommenteerida volikogu otsuseid. Hiljem lubas ta selleks leida aega järgmisel nädalal.

Rahandusministeeriumi regionaalosakonna asekantsler Kaia Sarnet ütles, et naabritega tuleb laen kooskõlastada vabatahtlikul liitumisel. Kooskõlastada tuleb ka siis, kui sundliitmine on kinnitatud. Paldiski tõenäolist sundliitmist pole veel konkreetselt otsustatud.

"Kui on tegemist objektidega, mis on jätkusuutlikud ja mida kasutatakse ka tulevases ühendvallas, siis see on igati asjakohane. Aga riik ei sekku kuidagi sellesse, milliseid otsuseid kohapeal tehakse," ütles Sarnet.

Reformierakondlane ja endine riigihalduse minister Arto Aas leiab, et kõik on korras siis, kui laenu võtmine on põhjendatud.

"Aga täna on veel paar kuud aega kõige viimaste otsusteni ja tundub, et mõnes omavalitsuses on kiusatus kasutada veel seda ajalist akent ja tõepoolest võtta laenu, loodetavasti mõistlike asjade jaoks," rääkis Aas.

Sotsiaalmeedias räägivad paldiskilased nii laenu poolt kui ka vastu. Arvatakse, et laenu poleks pidanud enne liitumist võtma ning küsitakse, kes selle laenu siis tasub. On ka pooldajaid ning neid, kes leiavad, et moraalselt pole küll hea otsus, kuid strateegiliselt küll.

Omavalitsuste üldine võlakoormus täpsustatakse aprillis.

"Sellest aastast kehtib reegel, et kui on kohalik omavalitsus võimekas, siis võlakoormus võib olla 60 protsendist 100 protsendini. Tavapäraselt on kohalikel omavalitsustel see 60 protsenti," selgitas rahandusministeeriumi omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja Sulev Liivik.

Rahandusministeeriumi andmetel on laenu piirmäära praeguseks ületanud 5-6 omavalitsust.