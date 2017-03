Elisa esialgu ostetud ärisid ühe kaubamärgi alla viia ei plaani

"Kindlasti peame me kaubamärke mingil määral konsolideerima, on üsna tõenäoline, et me ei jätka kõigi praegu käibel olevate kaubamärkidega," ütles Elisa Oyj juht Veli-Matti Mattila ajakirjanikele.

"Lõplikke otsuseid keegi teinud ei ole," ütles Mattila. Samas soovitakse tema sõnul kindlasti pakkuda ühel hetkel Elisa ja Starmani klientidele ühise arve võimalust.

Mattila sõnul võimaldab ettevõtete ostmine Elisal pakkuda klientidele paremaid teenuseid. "Starmani võimekused on teile teada, on mitmeid teenuseid, mida on nüüd võimalik tarbijatele paremini arendada," ütles ta.

Elisa Eesti tegevjuhi Sami Seppäneni sõnul ei ole veel teada, mis mahus ning mis nimede all võidakse tulevikus kaubamärke ühendada. Tema sõnul pakub Elisa Eesti praegugi teenuseid mitme kaubamärgi all nagu ka Mint ja Zen.

Santa Monica Networks AS on spetsialiseerunud turvaliste andmevõrkude ja –IT taristu pakkumisele. Eelmisel nädalal teatas Elisa, et ostab 28 miljoni euro eest Santa Monica Networks Eesti ja Soome äritegevused.

Elisa omandab AS-i Starman 100 protsendi suuruse osaluse 151 miljoni euro eest, teatas Elisa detsembris. Starman on Eestis turuliider tasulise teleteenuse edastamises ning teisel positsioonil interneti püsiühenduse pakkujana, ettevõtte turuosa on vastavalt 35 protsenti ja 20 protsenti.