Soome populaarseimaks parteiks tõusis Koonderakond

Seni esikohal olnud sotsiaaldemokraatide reiting langes veebruariga võrreldes kaks protsendipunkti 18,8 protsendini, Koonderakonna populaarsus aga tõusis 0,7 protsendipunkti 19,1 protsendini.

Tõusuteel on ka erakond Põlissoomlased, erakonda toetas 10,3 protsenti vastanutest, mida on 1,9 protsendipunkti võrra rohkem kui veebruaris. Põlissoomlased on hetkel pingereas viiendal kohal.

Kolmandat positsiooni hoiab Keskerakond 18,4 protsendiga (veebruariga võrreldes 0,5 protsendipunkti vähem) ja neljandal kohal on rohelised 13,3 protsendiga.

Vasakliitu toetab 8,3 protsenti vastanutest.

Taloustutkimus korraldas küsitluse 6.-28. märtsini ja see hõlmas 2444 inimest. Veamarginaal on suuremate parteide osas 2,2 protsendipunkti.