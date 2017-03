Estonia kaevandus saab analoogside kõrvale mobiilside

Eesti Energia tütarettevõte Enefit Kaevanduste Estonia kaevandusse paigaldatakse mobiilsideks vajalikud seadmed, et parandada tööohutust ja tõhustada kaevandamisprotsesse.

Mobiilside kaevanduses käivitatakse käesoleva aasta suvel ja seda saab kasutada igal pool, kus teostatakse kaevetöid.

Projekti kogumaksumus on ligikaudu 150 000 eurot. Et maa-alune side oleks tagatud igal hetkel, jäetakse kaevandusse alles seni aastaid kasutusel olnud analoogtelefoniside.



Enefit Kaevanduste juhatuse esimehe Ahti Puuri sõnul on mobiilside viimisel maa alla mitu positiivset efekti.

„See aitab kaasa tehnoloogiliste protsesside operatiivsemale juhtimisele Estonia kaevanduses ja tõstab tööohutuse taset. Mobiilside abil saab kiirelt kätte informatsiooni tööde käigust ja mahtudest, maa-aluste ladude seisust, võimalikest riketest ning personali ja tehnika asukohast,” selgitas Ahti Puur.