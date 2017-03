5 uudist, mida täna hommikul teada

Suurematele elektrikulutajatele läheb elekter pisut odavamaks

Autor: Postimees/Scanpix

Elektrilevi uue hinnakirja järgi lisandub korteri- ja eramuomanikele mõneeurone püsitasu, suuremate elektrikulutajate jaoks läheb elekter pisut odavamaks. Elektrilevi klienditeeninduse osakonna juhi Ainer Tiitsoni sõnul on muudatuste lõppeesmärk see, et elektrivõrgu maht vastaks klientide tegelikele vajadustele. Kuna muutused on tasu komponentides, on mõju sõltuvalt paketist ja tarbimismahust klientidele erinev. Tabelist nähtub, et tavalised kodutarbijad, kes elavad korteris või eramajas ja kulutavad elektrit vähe, hakkavad maksma senisest rohkem, sest elektrihind nende jaoks ei muutu, lisandub aga püsitasu.

Ainer Tiitsoni sõnul on Eestis ligi 60 000 tarbimiskohta, kus üldse elektrit ei tarbita, aga võrk peab nende jaoks ikka olemas olema. Seega püsitasu tuleb maksta.

Micheal Flynn on valmis tunnistama Venemaa sekkumist uuriva komisjoni ees

Michael Flynn. Autor: Carlos Barria/Reuters/Scanpix

Endine USA rahvusliku julgeoleku nõunik Michael Flynn andis advokaadi vahendusel teada, et on valmis (Venemaa sekkumist presidendivalimistesse uuriva) komisjoni ees tunnistama, kuid soovib vastutasuks puutumatust.

Aprillist suurenevad pensionid

Pensionärid. Autor: Siim Lõvi /ERR

Aprillist viiakse läbi pensionide indekseerimine, mis toob kaasa kõikide riiklike pensionide, kaasa arvatud töövõimetus- ja toitjakaotuspensionide tõusu, lisaks suureneb ka rahvapensioni määr.

Aprillikuus väljamakstavad riiklikud pensionid on juba indekseeritud ehk ümberarvutatud. Oma uut pensioni suurust saab inimene alates laupäevast vaadata riigiportaalist eesti.ee, lisainfot saab ka sotsiaalkindlustusameti koduleheküljelt ja pensionide indekseerimise infotelefonilt 661 0551.

Eesti riik arvutab igal aastal kõik pensionid ümber, et hoida need tasakaalus palkade ja hindade muutustega.

Uuring: vägivaldse suhte katkedes seatakse vastutus emale

Autor: elise.y/Creative Commons

Magistritöö toob välja lastekaitsetöötajate erinevad ootused emadele ja isadele. Vägivaldsest suhtest lahkumisel nähakse vastutuse kandjana ema, isa roll jäetakse kõrvale. Nii selgub tänavu Tartu ülikoolis kaitstud magistritööst “Lastekaitsetöötajate tõlgendused hindamisel lapsevanemaks olemisest”.

Helen Heina magistritöö eesmärk oli mõista, millisena näevad lastekaitsetöötajad perede olukorda, hinnates lapsevanemaid ja vanemate rolli.

Uuringust selgus, et lastekaitsetöötajad eeldavad vanematelt koostöövalmidust, võimet muutuda ning ootavad, et vanemad tunnistaksid peres olevaid probleeme. Kuigi lastekaitsetöötajad ütlevad, et kõik vanemad võivad vahel eksida ja eksivadki, võrdlevad nad head vanemat justkui ideaaliga, kellel lastekaitsetöötajate hinnangul peaksid olema kindlad iseloomuomadused ja põhimõtted.

Laste omapäi jätmisel on nii halbu kui häid külgi

“Lastekaitsetöötajad peavad hea vanema puhul oluliseks usaldust vanema ja lapse vahel, lapse huvidest lähtumist, hoolimist, tingimusteta armastust, oskust kehtestada piire ja vanemlikku koostööd,“ rääkis töö autor Helen Hein.

Tööstusettevõtete toodang suurenes

Autor: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

Tööstusettevõtete toodang oli veebruaris üheksa protsenti suurem kui eelmise aasta veebruaris, teatas statistikaamet. Toodang suurenes energeetikas ja mäetööstuses ning ka töötlevas tööstuses.

Mahu kasvu põhjustas eelkõige puittoodete, metalltoodete ja elektriseadmete tootmise suurenemine. Toodang suurenes ka tekstiili, mootorsõidukite ja ehitusmaterjali tootmises. Toodang vähenes elektroonikaseadmete ja mööbli tootmises. Välisturule müüdi veebruaris 69 protsenti kogu töötleva tööstuse toodangust. Eelmise aasta veebruariga võrreldes toodeti elektrit 33 protsenti ja soojust 9 protsenti rohkem.

