Eksnõunik Flynn on valmis andma tunnistusi, kui talle tagatakse puutumatus

Flynni advokaat Robert Kelner tegi avalduse pärast seda, kui ajaleht Wall Street Journal kirjutas oma allikatele viidates, et endine sõjaväeluure (DIA) juht on teinud Föderaalsele Juurdlusbüroole (FBI) ja Venemaa sekkumist uurivatele kongressi luurekomiteedele pakkumise anda puutumatuse tagamise korral tunnistusi, vahendas Politico.

"Erukindral Flynnil on kindlasti lugu rääkida ja ta soovib seda rääkida, kui asjaolud seda võimaldavad," selgitas advokaat Kelner, kelle sõnul olevat Flynni vastu meedias "õel kampaania" ning et "ükski mõistlik inimene, kellel on võimalus head nõu saada, pakuks end ülekuulamiseks niivõrd politiseeritud ja nõiajahti meenutavas keskkonnas ilma, et talle oleks tagatud kaitse ebaõiglaste süüdistuste vastu".

FBI viib juba pikemat aega läbi juurdlus, mis puudutab Venemaa sekkumist USA presidendivalimistesse ning Trumpi meeskonna liikmete võimalikku koostööd Vene poolega. Sama teemat uurivad ka neli kongressi komiteed, nende seas nii esindajatekoja kui ka senati luurekomitee. Neljapäeval näiteks algasid kuulamised senati luurekomitees, kuhu on oodata vähemalt 20 tunnistajat, nende seas ka president Trumpi väimeest ja vanemnõunikku Jared Kushnerit.

Kelner tunnistas oma kirjas, et Flynni asjus on peetud läbirääkimisi mõlema luurekomiteega.

Samas esindajatekoja luurekomitee pressiesindaja James Langer märkis varem, et Flynn pole sellist pakkumist komiteele teinud. Kelneri avaldusest tuleb aga välja, et Flynn on seadnud eelduseks teatavad tingimused enne, kui ta end tunnistusi andma pakub.

Flynn astus Trumpi rahvusliku julgeolekunõuniku kohalt tagasi eelmisel kuul, kui tuli välja, et ta oli oma Valge Maja kolleegidele ja ka asepresident Mike Pence'ile andnud ebapiisavat infot suhtluse kohta, mis tal oli olnud Venemaa USA suursaadiku Sergei Kisljakiga üleminekuperioodi ajal. Trumpi administratsioon on mõista andnud, et iseenesest polnud üleminekumeeskonna liikme Flynni kontaktid Vene suursaadikuga midagi erilist ja ebaseaduslikku ning et tagasiastumise - sisuliselt vallandamise - põhjuseks olid ikkagi administratsiooni liikmetele tema poolt antud valeütlused.

Erukindral Flynni näol oli juba valimiskampaania ajal tegu ühega neist isikutest, keda Trumpi kriitikud süüdistasid liiga lähedastes või kummalistes suhetes Venemaaga. Pärast erruminekut on Flynn olnud regulaarselt analüütikuks Venemaa propagandavahendiks peetavas telekanalis RT ning 2015. aastal istus ta ühel RT galaõhtul president Vladimir Putini lähedal. Galaõhtul peetud kõne eest sai ta oma konsultatsioonifirma kaudu ka RT käest raha.

Pärast äsjast ametist lahkumist tuli välja ka see, et ta on oma konsultatsioonifirma kaudu teinud lobitööd ka Türgi valitsuse heaks.

Detsembris pidi aga üleminekumeeskonnast lahkuma tema poeg Michael Flynn Jr, kes levitas Twitteris libauudist, mis oli seotud nn pizzagate'iga.

President Barack Obama nimetas Flynni 2012. aastal sõjaväeluure (DIA) juhiks, kuid sellelt kohalt oli ta sunnitud aga juba 2014. aastal lahkuma - väidetavalt halva juhtimise ja äkilise iseloomu tõttu. Pärast ametist lahkumist sai temast väga teravasõnaline Obama administratsiooni kriitik ning allikate väitel liikus kibestunud Flynn just seetõttu lõpuks Trumpi ringkonna lähistele.

See omakorda on pannud osa analüütikuid uskuma, et pärast Trumpi administratsioonist välja arvamist on Flynnil vägagi tugev soov nö suu puhtaks rääkida, sealhulgas Venemaa sekkumise teemal. Allikatele toetuvad väited Flynni ja FBI mingist kokkuleppest Venemaa-juurdluse teemal on viimastel nädalatel USA meedias korduvalt esile kerkinud.