Tusk saatis liikmesriikidele juhised Brexiti läbirääkimisteks

Tuski kava näeb ette "järkudes lähenemist", mille prioriteediks on korrapärane lahkulöömine 2019. aastal.

"Euroopa Ülemkogu jälgib tähelepanelikult edusamme ja teeb kindlaks, millal on jõutud sammudeni, mis võimaldavad minna edasi kõnelustele tulevaste suhete üle," seisab avalikustatud kavas.

Kava saadetakse nüüd, kaks päeva pärast ametliku taotluse esitamist Brexitiks, EL-i 27 liikmesriigile.

Lepet tulevaste kaubandussuhete kohta ei ole võimalik sõlmida enne Suurbritannia lahkumist 2019. aastal, rõhutab EL.

"Läbirääkimistel võidakse ka määrata kindlaks üleminekulepped Euroopa Liidu huvides ning vastavalt vajadusele luua sildu tulevaste suhete raamistikule," seisis dokumendis. Need aga peaksid kehtima piiratud aja ning vastavalt EL-i reeglitele koos "kehtivate EL-iregulatoorsete-, eelarveliste-, järelevalve-, ning jõustamisinstrumentidega".

EL teeb kõik endast oleneva, et jõuda "konstruktiivse" Brexiti kokkuleppeni, kuid on valmis ka võimalikeks erimeelsusteks, lisati dokumendis.

