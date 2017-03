NATO välisministrite kohtumine: USA loodab kaitsekulude plaane maiks

Eesti välisministeeriumi teate kohaselt arutab minister Sven Mikser kolleegidega alliansi kohandumist muutunud julgeolekuolukorraga, NATO tegevust terrorismivastases võitluses, poliitikat Venemaa suunal ning olukorda Ukrainas.

Samuti on Mikseril ürituse äärel plaanis kohtumised Ühendkuningriigi välisministri Boris Johnsoniga ning Türgi välisministri Mevlüt Cavusogluga.

NATO välisministrite kohtumine pidi esialgu toimuma 5.-6. aprillini, kuid kuna Tillerson soovis samal perioodil viibida president Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi esimese kohtumise juures, toodi Brüsseli kohtumine varasemale kuupäevale.

Balti riikide välisministrid kohtusid Tillersoniga eraldi ka teisipäeval Washingtonis. Tillerson omakorda viibis aga neljapäeval Türgis, kus kohtus oma sealse kolleegi Cavusogluga.

Tillerson mõistis hukka Venemaa "agressiivse tegevuse Ukrainas ja mujal"

USA välisminister Rex Tillerson ärgitas reedel liitlasi NATO-s jõudma mais peetaval tippkohtumisel president Donald Trumpiga kokkuleppele selle aasta lõpuks kaitsekulutuste tõstmise plaanides.

"Meie eesmärk peaks olema jõuda maikuisel liidrite kohtumisel kokkuleppele, et liitlased on aasta lõpuks kas täitnud oma lubaduste põhisuunad või on koostand plaanid, milles tuuakse selgelt välja....kuidas see lubadus täidetakse," ütles Tillerson NATO välisministrite kohtumisel Brüsselis.

"Liitlased, kellel veel ei ole plaani, kuidas jõuda 2024. aastaks olukorrani, kus riigikaitsele kulutatakse kaks protsenti SKP-st, peaksid sellise plaani tegema nüüd," lisas ta.

Tillerson mõistis oma sõnavõtus hukka ka "Venemaa agressiooni Ukrainas ja mujal" ning kinnitas, et USA hoiab au sees seniseid leppeid ning tagab, et alliansil on võimekus end kaitsta, sealhulgas ka Venemaa eest.

Tillerson märkis varem kohtumisele saabudes, et NATO-l peavad olema oma missiooni täitmiseks kõik vajalikud ressursid.

Tillerson ütles NATO peakorteris, et alliansi rahastamine on üks kolmest peateemast, mida välisministrid reedel arutavad.

Teiseks arutatakse kohtumisel seda, kuidas tõhustada veelgi NATO praegust tegevust terrorismi vastu, sõnas ta. "Meie lõppeesmärk peab olema tuua Lähis-Itta rahu," lausus Tillerson.

Kolmanda teemana arutavad välisministrid tema sõnul NATO sõjalist kohalolekut Euroopas, eriti Ida-Euroopas vastuseks Venemaa agressioonile Ukraina vastu.

Lisaks räägitakse NATO 25. mai tippkohtumise päevakorrast, ütles USA välisminister.

Johnson: Suurbritannia pühendumus Euroopa kaitsele on tingimusteta

Briti välisminister Boris Johnson ütles reede hommikul NATO välisministrite kohtumisele saabudes, et Ühendkuningriigi pühendumus Euroopa kaitsele on tingimusteta ning see ei ole läbirääkimishoob.

Johnson ütles Brüsselis NATO peakorteris, et välisministrid arutavad reedesel kohtumisel uusi väljakutseid ning NATO kohandumist muutunud julgeolekukeskkonnaga. "Venemaa teeb igasuguseid pahandusi Lääne-Balkanil ja mujal," lausus ta.

Välisminister rõhutas, et liikmesriigid peavad NATO-t korralikult rahastama. "Me oleme pühendunud kahe protsendi eraldamisele kaitsekulutusteks ning tagame, et sellest 20 protsenti läheb uuele varustusele," ütles ta.

Johnsoni sõnul kavatseb Suurbritannia suurendada kaitsekulutusi järgnevatel aastatel igal aastal.

Ajakirjanik küsis välisministrilt USA neljapäevase avalduse kohta, mille kohaselt ei nõua Washington enam Süüria presidendi Bashar al-Assadi kohest võimult lahkumist.

"Süüria rahva pikaajalise heaolu nimel peab aset leidma üleminek praeguselt režiimilt," sõnas Johnson, ent rõhutas äärmusrühmituse Islamiriik (IS) vastu võitlemise esmatähtsust.

Stoltenberg: NATO on väljakutsetega silmitsi seistes tugev

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles reedel alliansi välisministrite kohtumist avades, et NATO on väljakutsetega silmitsi seistes tugev.

Stoltenberg lausus Brüsselis NATO peakorteris, et allianss seisab silmitsi üha jõulisemalt ennast kehtestava Venemaaga, kaosega Lähis-Idas ning terrorismiga alliansi liikmesmaade tänavatel.

Peasekretäri sõnul arutavad välisministrid transatlantilise sideme tugevdamist läbi õiglase koormajagamise ning edasisi samme terrorismivastases võitluses.

"Aastaid kestnud kärbete järel oleme hakanud kaitsekulutusi tõstma," ütles Norra ekspeaminister.

Stoltenbergi sõnul valmistavad välisministrid reedese kohtumisega ette NATO tippkohtumist Brüsselis 25. mail.

Peasekretär ütles reede hommikul NATO peakorterisse saabudes, et transatlantiline side on olnud kaljukindel peaaegu 70 aastat ning see on elutähtis Euroopa ja Põhja-Ameerika jaoks. "Eriti tähtis on see praegu, tõsiste väljakutsete ajal," lausus ta.

Stoltenbergi sõnul on kaheksa nädala pärast NATO tippkohtumisele kogunevate valitsusjuhtide päevakorras kaks peamist teemat.

"Esiteks, õiglane koormajagamine transatlantilise sideme tugevana hoidmiseks. Me oleme alustanud kaitsekulutuste tõstmist, ent peame hoo säilitama ja täitma lubadusi, mille me kõik oleme andnud," lausus ta.

Stoltenberg lisas, et see ei puuduta ainult kulutuste suurendamist, vaid ka investeerimist võimekustesse ning vägede saatmisse NATO missioonidele.

Teine peateema on tema sõnul NATO jõupingutused stabiilsuse siirmiseks ning võitluses terrorismi vastu. "Oleme aastate jooksul panustanud tugevalt Balkanil ja Afganistanis, aga NATO-l on kasutamata potentsiaal teha veelgi rohkem. Iraagis me juba arendame kohalike vägede võimeid sõjameditsiini ja isevalmistatud lõhkeainetega toimetulemise alal ning ma loodan, et me saame laiendada oma toetust uutesse valdkondadesse," ütles Stoltenberg.

Lõunasöögi ajal arutavad välisministrid suhteid Venemaaga ning kõnelustega ühinevad meie võtmepartnerid - Euroopa Liit, Rootsi ja Soome, lausus peasekretär. "Meil on Venemaa suhtes ühine positsioon: tugev kaitse ja heidutus ühendatuna dialoogiga ning me viime oma otsuseid ellu mõlema puhul."

Stoltenbergi sõnul lõpetavad välisministrid kohtumise NATO-Ukraina komisjoni istungiga. "See on jõuline märk meie jätkuvast toetusest Ukrainale. Meie toetus on nii poliitiline kui ka praktiline," sõnas ta, lisades, et NATO pakub Kiievile toetust küberkaitse, sõjalise juhtimise ning sõdurite taastusravi alal.