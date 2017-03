Leedu seimi julgeoleku- ja kaitsekomitee sai kirja, et NATO pataljoni komandör kolonelleitnat Christoph Huber oleks justkui Vene agent, edastas uudisteportaal delfi.lt.

Kirja murelik autor küsis seimiliikmetelt, miks julgeoleku- ja kaitsekomitee "ei suuda peatada "feike"". Feikide all pidas ta silmas valeteateid.

"See on veel üks katse, võimalik, et peenemat sorti, häbistada Leedus viibivaid Saksa sõjaväelasi. Veel üks Vene teaberünnaku näide. On vaid hea meel, et Leedu võimuorganid suhtuvad asjasse kohaselt ja Leedu avalikku ruumi jõuab juba eritletud teave," ütles kirja saanud seimiliige Laurynas Kasčiūnas.

Mõne aja eest liikus laimujutt, et Ruklassse majutatud sakslased olevat vägistanud alaealise tüdruku. NATO diplomaatide hinnangul oli see tõenäoliselt Venemaa korraldatud rünnak, millega taheti õõnestada NATO kohalolekut Ida-Euroopas.

Läti kaitseministeerium pidi aga märtsi keskel lükkama ümber libauudise, justkui liiguksid NATO sõjaväelased laetud relvadega Lätis vabalt ringi.

Veebruaris hoiatas Eesti välisluurega tegeleva teabeameti juht Mikk Marran ajalehele The Times antud intervjuus Eestisse saabuvaid Ühendkuningriigi sõdureid Venemaa eriteenistuste provokatsioonide eest, nagu kaklustesse meelitamine või külma sõja spioonimängude stiilis armulõksud.

Leedu poliitikutele õpetatakse töötamist kriisiolukorras

Raugematute pingete tõttu suhetes Venemaaga korraldab Leedu kaitseministeerium koos USA asjatundjatega Leedu poliitikutele ja taristu julgeoleku eest vastutajatele nn simuleerimislaua õppuse, kus neid õpetatakse töötama kriisiolukorras.

Simuleerimislaua õppus, mis on suunatud Leedu taristu julgeoleku ja kaitsepoliitika kujundajatele ning elluviijatele, kavatsetakse korraldada aprilli lõpus," ütles kaitseministeeriumi teabeosakond BNS-ile.

BNS andmetel kavatsetakse õppusele kutsuda kaitse-, välis- ja siseminister, seimi julgeoleku- ja kaitsekomitee liikmed, ametkondade julgeoleku eest vastutajad. Õppuse täpse stsenaariumi saavad osalised teada alles selle alguses.

Seimi julgeoleku- ja kaitsekomitee esimees Vytautas Bakas ütles BNS-ile, et "eesmärk on modelleerida stsenaarium, mis on seotud julgeolekuolukorra muutusega, julgeolekuväljakutsetega ja püüda leida sellele tõhusad vastumeetmed".

"Modelleeritakse tegelikud ohud, näiteks küber- või teaberünnakud, tõsisemad, kui need seni on olnud," ütles seimi liige.

Õppusi aitab korraldada USA mõttekoda Atlandi Nõukogu (Atlantic Council).

Sõjaolukorras töötamise õppus korraldati pärast 20-aastast vaheaega ka Rootsi riksdagis ja selles osales mitukümmend poliitikut.