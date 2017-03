Krediidipank lõpetab Lätis tegevuse

Krediidipanga Läti filiaal jätkab tegevust 14. juunini, kuid lõpetab uute klientide ja hoiuste vastuvõtu alates 31. märtsist, teatas pank. Kõigile Krediidipanga Läti filiaali klientidele makstakse nende hoiustel ja arvelduskontodel olev raha tagasi. Muudatus ei puuduta Krediidipanga Eesti kliente, teatas pank.

Krediidipangal on Lätis umbes 1200 klienti, kellel on võimalus viia kuni mai lõpuni oma rahaasjad üle mõnda teise panka.

Krediidipanga Läti filiaalis töötab kokku 17 töötajat, kelle töölepingud lõpetatakse hiljemalt tänavu aasta lõpuks.

Krediidipanga juhatuse esimees Margus Rink lausus, et filiaali sulgemise põhjus on Krediidipanga tegevuse ümberkorraldamises. "AS Eesti Krediidipank sai tänavu jaanuaris uued omanikud, kelle eesmärgiks on luua Krediidipanga põhjal tugev Eesti turule keskenduv pank ja alates tänavu sügisest hakkame tegutsema koostöös Eesti suurima jaekaubandusketiga Coop Panga nime all. Lätis filiaali omamine pole meie uue strateegiaga kooskõlas, seetõttu otsustas Krediidipanga nõukogu filiaali sulgeda," lausus Rink.

Coop Eesti ostis tänavu jaanuaris varem Moskva Pangale kuulunud enamusosaluse AS Eesti Krediidipangas. Coopi eesmärgiks on luua Krediidipanga põhjal tugev Eesti kapitalil põhinev Coop Pank, mis kasutab ära jaekaubanduse ja panganduse sünergiat.

60 protsendilise osalusega Venemaa pangale BM-Bank PJSC kuulunud Krediidipank, mille aktsionärid ei suutnud tükk aega panga juhtimises üksmeelt leida, läks jaanuarist üle Eesti omanikele.

Krediidipanga Läti filiaalile langes möödunud aasta sügisel USA sanktsioonide alla, mis kaasnesid Venemaa poliitilise tegevusega. Seos Krediidipangaga tulenes sellest, et sanktsioonide all olev BM Bank, endine Moskva Pank oli Krediidipanga enamusaktsionär üle 59-protsendilise osalusega. USA kehtestas BM Bankile sanktsioonid juba 2014. aastal seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas.