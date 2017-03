ABB võtab Tallinna teeninduskeskusesse tööle veel sada inimest

"Võtame tänavu äriteeninduskeskusesse tööle ligi sada inimest. Lõplik number kujuneb jooksvalt, sõltuvalt sellest, kuidas teised riigid finants-, tarneahela ja personalivaldkonna tööde ületoomist Eestisse plaanivad," ütles ABB Eesti kommunikatsioonispetsialist Sven Sommer.

Keskuses töötab praegu 200 inimese ringis.

Möödunud aasta oktoobris teatas ABB, et nende Tallinna äriteeninduskeskuses hakkab kahe aasta jooksul tööle üle 400 inimese.

Ettevõtte Balti riikide juht Bo Henriksson ütles jaanuaris BNS-ile, et keskusesse uute töötajate leidmine pole olnud eriti keeruline ja kandidaate on olnud piisavalt.

ABB Tallinna regionaalne äriteeninduskeskus on üks kuuest keskusest, mida ABB on üle maailma rajanud või rajamas, et muuta ettevõtte töö tõhusamaks ja tulusamaks, koondades ning standardiseerides tugiteenuseid, mida varem osutati 68 riigis eraldi. Keskus pakub tuge ABB finants-, personali- ja tarneahelavaldkonna tegevustele.

ABB Eesti tegevus jaotus seni kolme valdkonda: tuule- ja diiselgeneraatorite, sagedusmuundurite, taastuvenergiaseadmete, elektrikilpide ja komplektalajaamade tootmine; ülekandevõrkude ja jaotusalajaamade projektide, kesk- ja madalpingetoodete, automaatikaprojektide ja robotite müük ning korrashoiuteenused tööstusklientidele.

ABB kontserni Eesti üksuse käive kasvas 2016. aastal 18 protsenti 183 miljoni euroni ja ettevõtte ärikasum oli 14 miljonit eurot.