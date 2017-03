Savtšenko ERR-ile: süüdlaste otsimise asemel tuleb keskenduda tulevikule

"Igas sõjas on raske nimetada mingit üht inimest. Nii nagu asjaolud tekitvad, nii kuidagi ka juhtub. Seda ei saa vältida, sõjad on perioodilised, regulaarsed ajas ja ruumis," vastas Savtšenko küsimusele, kes on süüdi Ukraina sõja puhkemises.

Endine sõjaväelendur ja Venemaa kätte vangi langenud Savtšenko on arvamusel, et praegu tuleb otsida teid, kuidas kriisiolukorrast välja tulla. "Pärast kaklust rusikatega ei vehita. Praegu on hilja mõelda, kes on süüdi, mõelgem parem selle peale, mida ei tohi lasta juhtuda järgmisel korral. Sest olukord on nii kiiresti muutuv. Kui Ukraina võimud poleks seda viga teinud eile, oleks täna parem. Kuid üks kord juhtus, hilja on mõelda, mida oleks tulnud teha eile, tuleb mõelda, mida tuleb teha homme, et ülehomme oleks parem," selgitas ta.

Savtšenko viibib Eestis visiidil Euroopa Parlamendi saadiku Marju Lauristini kutsel. Pikem intervjuu Savtšenkoga on eetris esmaspäeval ETV saates "Välisilm".

Savtšenko vahetati 2016. aastal kahe Vene sõjaväeluuraja vastu välja

Ukraina õhujõudude vanemleitnant, kopteri Mi-24 piloot Nadia Savtšenko langes Ida-Ukraina Kremli-meelsete võitlejate kätte vangi 2015. aasta 17. juunil Luganski lähistel ning viidi hiljem Venemaale.

Venemaa uurimiskomitee väitel ületas Savtšenko valedokumentidega riigipiiri, väites, et on põgenik, ning arreteeriti alles seejärel.

Venemaa võimud süüdistasid Savtšenkot selles, et ta oli 17. juunil Luganski lähistel miinipildujatule korrigeerijana osaline Vene telekanali Rossija-1 töötajate Igor Korneljuki ja Anton Vološini surmas, kuid lenduri advokaatide kinnitusel oli ta sel ajal juba vangistatud.

Nii Savtšenko ise kui ka Ukraina juhid on kõik Kremli süüdistused tagasi lükanud.

Piloodi vangistamist, tema üle peetud näidisprotsessi ja tema karistamist 22-aastase vangistusega kritiseerisid ka paljud lääneriigid ja rahvusvahelised organisatsioonid, mille esindajad kutsusid Venemaad teda vabastama.

2016. aasta mais vahetati Savtšenko kahe Vene sõjaväeluuraja vastu, kes langesid 2015. aasta mais Ida-Ukrainas Ukraina sõjaväe kätte vangi.

Pärast vabanemist on Savtšenko osalenud rahvasaadikuna aktiivselt poliitikas ning kritiseerinud korduvalt ja teravalt Ukraina praegusi juhte. Viimased omakorda on kritiseerinud seda, et Savtšenko kohtus Minskis Donbassi nn separatistide liidritega. Uue poliitilise liikumise rajamisest rääkinud Savtšenko on põhjendanud neid kohtumisi sooviga rääkida läbi ukrainlastest sõjavangide vabastamise üle.