Niinistö peab juttu Putini ja Trumpi kohtumisest Helsingis enneaegseks

Soome president Sauli Niinistö ütles oma neljapäevast kohtumist Vene kolleegi Vladimir Putiniga kommenteerides, et võimalik Putini ja USA riigipea Donald Trumpi kohtumine Helsingis ei pruugi niipea toimuda, sest kokkusaamise kohaks plaanitud Arktika Nõukogu tippkohtumise korraldamine on alles algfaasis.

Soome kaks aastat vältav eesistumine Arktika Nõukogus algab selle aasta mais ning Soome välisministeerium on juba varem öelnud, et sellist tippkohtumist üritatakse korraldada, kui rahvusvahelised asjaolud võimaldavad. Seetõttu on Soomes ja ka neljapäeval Arhangelskis räägitud, et selle tippkohtumise raames võiks toimuda ka Trumpi ja Putini esimene kahepoolne kohtumine. Reedel toimunud pressikonverentsil soovitas Niinistö siiski meedial sündmustest mitte ette rutata, vahendasid Yle ja ERR-i raadiouudised.

Soome riigipea tunnistas, et ta on Arktika Nõukogu tippkohtumise korraldamist Helsingis kaalunud juba aasta aega. Samas olevat tippkohtumise seoses õhus veel mitu "aga", tunnistas Niinistö.

Presidendi arvates peaks eelkõige olema mingi kindel teema, mille jaoks nimetatud tippkohtumine korraldatakse. "See, et tippkohtumine võiks toimuda lihtsalt niisama, on täiesti võimatu mõte," rõhutas ta.

Niinistö peab tõenäolisemaks, et Trump ja Putin kohtuvad pigem juulis Saksamaal toimuva G20 tippkohtumise ajal.

Soome president märkis, et ta püüdis Arhangelskis aimu saada sellest, mida arvab Vladimir Putin praegu Venemaa ja Ühendriikide suhetest. "Paistab natuke sedamoodi, et ei Washingtonis ega Moskvas ole praegu täpset nägemust omavahelistest suhetest. Peab lootma, et hiljemalt G20 kohtumisel saavad need riigipead kokku ja me saame mingitki aimu, kuhu suunda liigutakse, sest suurte omavahelisesd suhted mõjutavad ka meid, väiksemaid."

Niinistö rõhutas, et Arkika Nõukogu raames kokku saamine on hoopis teine asi kui kahe riigijuhi tippkohtumise korraldamine, kuigi Soomel poleks midagi ka selle vastu, kui Trump ja Putin valiksid Soome oma kohtumispaigaks.

Reedesel pressikonverentsil keskendus Niinistö eelkõige arktilise piirkonna küsimustele, mitte aga sellele, mida ta äsjasel kahepoolsel kohtumisel Putiniga rääkis.

Soome presidendi arvates puudutab Arktika tulevik kogu maailma ning see on tema arvates üks inimkonna saatust kujundavatest küsimustest. "Meil tuleb tegutsemise poole pürgida, et arktiline piirkond pääseks kliimamuutuste käest," nentis ta.

"Maailmas on selgelt kahte liiki suhtumist: on neid, kes peavad Arktikat uueks tooraine allikaks, ja on neid, kes pööravad tähelepanu peaasjalikult sellele, et Arktika olukord ja kliimamuuused mõjutavad meid kõiki kogu maailmas," selgitas Niinistö. "Kui me leiame head rohtu, mille suhtes võiks kokkulepe sündida, siis saaks sellise tippkohtumise korraldada."