Hilton kaalub kooliakendesse paistnud alasti mehe tõttu akende katmist

Sel esmaspäeval läksid Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi kolmanda klassi õpilased korraga väga elevile ja hakkasid vastasmaja, Hiltoni hotelli aknaid pildistama, sest sealt paistis hotelli ruumides päikeselaigus peesitanud alasti mees, kes laste sõnul oli käitunud kummaliselt.

Koolidirektor Sergei Teplov, olles lastelt ja õpetajalt juhtunust kuulnud, ajas lapsed kiiresti akendelt ära.

"Ma võtsin kohe hotelliga ühendust, kust mulle vastati, et tegemist on spaa-aknaga. Hotellist lubati teha nii, et taolist intsidenti edaspidi ei korduks," kommenteeris Teplov ERR-i venekeelsele portaalile.

Direktori sõnul andis ta juhtunust teada ka Tallinna haridusametile, kust soovitati pöörduda politseisse, kuid direktor leidis, et selleks on vaja esmalt koguda tõendusmaterjali. Selleks pannakse koolimajja üles videokaamera. "Niipea, kui tekib materjali, teeme avalduse," lubas direktor.

"Vahejuhtum toimus hotelli spaas, see on väga kahetsusväärne. Kinnitame, et varem selliseid juhtumeid esinenud ei ole," kommenteeris hotelli direktor Daniel Habersatter. Tema kinnitusel ei ole nende turvakaamerad olukorda kinni püüdnud, mistõttu ei saa nad kontrollida, et ruumides alasti mees viibis, seega ei saa nad oma külastajale ka märkust teha. Rohkem kaebusi hotell selle kohta saanud ei ole.

Hotelli reeglid näevad ette, et spaa ruumides peaks kandma ujumisriietust, et mitte kaaskülastajaid häirida.

Hotell kaalub võimalust katta aknad peegeldava kihiga, et säästa koolimajas viibijaid võimalikest analoogsetest intsidentidest.