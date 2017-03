Jarno Limnéll: sina oled tõe kaitsmise eesliinil

USA ajakirjal Time on komme valida igal aastal aasta isik – keegi, kes on selle konkreetse aasta sündmusi kõige enam mõjutanud. Peaaegu saja aasta jooksul on valituks osutunud teiste hulgas Adolf Hitler, Martin Luther King ja Bill Gates. Mullu langes valik Donald Trumpile. Tänavune tulemus pole veel teada, aga kui valik oleks minu teha, valiksin ilmselt uuesti 2006. aasta isiku. See oleksid Sina.

2006. aasta Time’i kaanel oli pilt arvutist ning selle all tekst: „Sina valitsed infoajastut. Tere tulemast sinu maailma.“ Esikülg väljendas inimese võimalusi otsida ja leida internetist informatsiooni ning tegutseda ise info tootja ja vahendajana. Valikut põhjendati muu hulgas sellega, et internetiga ühenduses olev inimene „mitte ainult ei muuda maailma, vaid muudab ka seda, kuidas maailm muutub“.

Hästi öeldud. Aastal 2017 on põhjendus veel ajakohasem.

On hea, et praegu arutletakse aktiivselt tõe, libauudiste ja meedialugemisoskuse üle. Mida enam me mõistame internetti nähtusena, informatsiooni usaldusväärsust ja levikut ning informatsiooniga manipuleerimist, seda paremini oskame selles keskkonnas tegutseda. Samal ajal on põhjust meeles pidada, et suhtlusmeedia, nutitelefonid ja interneti otsingumootorid on veel suhteliselt noored ja pidevalt arenevad nähtused. Me alles õpime selle tegelikkusega elama.

Oskus kahtlast kommunikatsiooni ära tunda ning teha usaldusväärsete allikate põhjal õigeid järeldusi on infoühiskonnas elamiseks vältimatu. Kõige olulisemad küberlahingud peetakse inimeste hingede, väärtuste ja suhtumiste pärast. Mõjutustegevus on kõige tõhusam, kui see leiab aset märkamatult, mõjutab meie tundeid ja muudab meie käitumist.

„Infovabaduse maailmas kujuneb järjest olulisemaks kvaliteetse ajakirjanduse roll.“

Tõe otsimine pole sugugi alati lihtne, eriti kui libauudisteks tembeldamine paistab ulatuvat kõikjale, kus esitatav info pole tembeldajale meeltmööda. Inimesed loevad meelsamini selliseid uudiseid, mis nende maailmapildiga kokku sobivad. Arusaamu on lihtsam kinnistada kui muuta.

Olen märganud, et mõtlen üha sagedamini sellele, milline info üldse enam usaldusväärne on. Lühike vastus sellele küsimusele on, et igasugusesse informatsiooni tuleb suhtuda sobiliku kriitikameelega. Kõige olulisem on jälgida erinevaid uudistekanaleid ja hinnata kainelt nende usaldusväärsust. Otsesele valetamisele keskenduvatest allikatest tasub loobuda.

Infovabaduse maailmas kujuneb järjest olulisemaks kvaliteetse ajakirjanduse roll. Sellest hoolimata, et infot saab internetist tasuta, tasub panustada kvaliteetsete ajalehtede tellimustesse ning vaadata-kuulata kõrgetasemelisi ajakajasaateid.

Keset kõike seda oled Sina. Interneti sisu loovad tulevikus üha enam just nimelt Sinu kirjutatud postitused ja jagatud uudised, videod ning muu sisu.

Sina valid, mida sa loed – ja mida klikid. Sina võid eeldada korrektset käitumist ka digitaalses maailmas. Oma tegevusega lood sa kas turvalisust või selle puudumist.

Sina oled tõe kaitsmise eesliinil.

