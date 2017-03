Maasikas: rahaküsimus saab Brexiti läbirääkimitsel keeruliseks teemaks

"Kindlasti selle lahkumise rahaline külg, ehk niinimetatud arve, Ühendkuningriigi üles jäävad kohustused liikmesriigina - see saab kindlasti olema keeruline läbirääkimisküsimus," lausus Maasikas.

Vabakaubanduslepingut enne lahkuslepingut arutada ei saa. "Vabakaubanduse leping on selline leping, mida saab sõlmida alles pärast seda kui Ühendkuningriik on Euroopa Liidust lahkunud, sest Euroopa Liit ei saa oma liikmesriigiga alla kirjutada kaubanduslepet, Euroopa Liit on kaubandusblokk," selgitas Maasikas.

"Kõigepealt räägitakse läbi lahkumisleping, lahkumise tingimused. Need on Ühendkuningriigi kohustused, ehk siis see niinimetatud arve, kodanike õiguste tagamine, kus Euroopa Liit soovib väga tugevaid garantiisid seniste õiguste jätkumiseks. Lahkumislepingu teemadeks on veel piir Iirimaa saarel. Ja alles siis, kui lahkuslepingu läbirääkimistel on saavutatud piisavalt edu, hakatakse rääkima tulevasest suhtest," sõnas Maasikas.

Suur küsimus läbirääkimiste käigus saab Maasika sõnul olema see, millal hakatakse sellest kaubandusleppest rääkima.

Maasikas märkis, et peale kaubanduslepingu on Euroopa Liit valmis tihedaks koostööks ka terrorismivastases võitluses, sise- ja justiitsküsimustes, kaitse- ja julgeolekualal.