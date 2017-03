Ratas: Eesti seisukoht Nord Stream 2 rajamise suhtes pole muutunud

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et Eesti seisukoht Nord Stream 2 suhtes on endine. Ratase sõnul vähendavad Nord Streami juhtmed Kesk- ja Ida-Euroopa energiajulgeolekut.

"Selge on see, et nii Nord Stream 1 kui ka Nord Stream 2 puhul on tegemist poliitilise projektiga. See vähendab nii Kesk- kui ka Ida-Euroopa energiajulgeolekut," ütles Ratas saates.

"Eesti seisukoht Nord Stream 2 rajamise suhtes on endine - kõik energiataristu projektid peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu kehtiva õigusega ning energialiidu eesmärgiga mitmekesistada gaasi tarneallikaid ja koridore. Antud juhul me võime öelda, et see Nord Stream 2 ei mitmekesista seda," lausus peaminister.

Ratase sõnul on paljud riigid oma kõhklustega seoses küsinud Euroopa Komisjonilt selle kohta ka hinnangut küsitud. Ratas märkis, et Nord Stream 2 oli põgusalt laual ka viimasel Euroopa ülemkogul, kus öeldi mitme liikmesriigi poolt Euroopa Komisjoni esindajale, et nad soovivad konkreetset vastust oma kirjadele.