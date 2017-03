Hinnatüli tõttu kaob KV.ee-st üleöö kolmandik kinnisvarakuulutustest

Üksteist suurt kinnisvaraettevõtet teatas, et kustutavad aprillist enda poolt portaali KV.EE üles pandud kuulutused, kuna portaal küsib nende hinnangul liiga kallist hinda ning usaldus portaali ja kinnisvarafirmade vahel on katkenud. Lahkujad on Pindi Kinnisvara, Uus Maa, CKE, Domus Kinnisvara, Arco Vara, LVM, Ober Haus, 1 Partner, RE Kinnisvara, LAAM ja Kinnisvaraekspert.

Kinnisvarafirmad ja Eesti Meedia kontserni kuuluva portaali KV.ee erimeelsused algasid veebruari keskel. Suuremate ettevõtete postkastidesse jõudis portaalipidajate kiri, mis teatas, et senised kokkulepped lõppevad. Kui seni maksid ettevõtted portaalile ühtse kuutasu alusel, polnud sisulist vahet, kas firmas töötab kümme või sada maaklerit, nüüd aga teatas portaal maakleripõhisele tasule üleminekust.

"Seni oli totaalne ebavõrdsus. Väiksemad kinnisvarafirmad maksid oluliselt rohkem kui suured ühe kuulutuse kohta. Teine oli see, et kuna meil puudusid limiidid, võis panna nii palju kuulutusi, kui tahad, siis lisati kuulutusi topelt või kolmekordselt. Isegi neljakordselt," põhjendas reeglite muutmist KV.ee portaalijuht Tarvo Teslon ERR-i raadiouudistele.

Nüüd aga otsustas portaal oma hinnapoliitikat muuta ning ühtlasi seada kuulutuste arvule lae. Ühe maakleri kohta võib ettevõte üles seada viiskümmend kuulutust kuus. Rahaliselt tähendab muudatus näiteks seda, et kui varem maksis 1500 kuulutusega kinnisvarafirma portaalile pea 700 eurot kuus, siis uute reeglite järgi peaks ta maksma üle 2000 euro.

Pindi Kinnisvara suurkliendi osakonna juht Peep Sooman ütleb, et kohati oleks hinnatõus kinnisvarafirmadele enam kui nelisada protsenti, ja sellega kaasa minna ei saa.

"KV poolt on see käitumine juba teistkordne. Ka 2014. aastal prooviti samamoodi hinda tõsta. KV kui pikaajalise partneri usaldus langes täna nulli. Ja sellest tulenevalt kinnisvarabürood teatasid, et nemad seda hinnamuudatust ei aktsepteeri sellisel kujul. Peeti natukene läbirääkimisi, KV lõi ukse kinni, öeldes võtke või jätke. Otsus oli, et jätta," ütles Sooman.

"KV igapäevane tarbija saab kõige suurema kaotuse osaliseks, sest alates homsest peaks olema KV-s mitte 35 000 pakkumist, vaid 20 000 pakkumist. Ja samavõrra mujal see pakkumiste arv kasvab," selgitas Sooman.

Tarvo Teslon jälle taandab asja ühe kuulutuse hinnale ja ütleb, et ka praegu välja pakutud lahenduse puhul jääb kuulutuse hind ühe euro lähedale kuus. Ning kui korter müüakse kolme kuuga, siis vahendustasust peab portaalile maksma väga väikse osa. Kinnisvarafirmadel on siiski teine plaan ning laupäeva hommikul peaks portaalis KV.EE olema Peep Soomani sõnul umbes nelikümmend protsenti vähem kuulutusi.

Tegelikkuses on juba 31. märtsi õhtuks jäänud järele vaid pealt 13 000 kuulutuse.

Veel reede hommikul teadis Tarvo Teslon, et lahkujaid on mitte üksteist, vaid kahkesa. Samas usub ta, et ehkki kaduvate kuulutuste arv on suur, siis paljud neist on dubleerivad ja nii suurt kahju, kui usuvad kinnisvarafirmad, portaal tegelikult ei kanna. Pealegi on portaalis praegu tuhat kuulutust rohkem, kui väitis Peep Sooman.

Sooman usub, et KV-le tekivad tugevad alternatiivid, turg jaguneb ümber. Teslon nii ei arva.

"Osad maaklerid siin juba uurivad, kuidas KV-ga iseseisvalt liituda. Ma arvan, et selles suunas see lähebki, et need kuulutused tulevad meile ühel või teisel moel tagasi ja ma loodan, et ka firmad tulevad tagasi," ütles Teslon.