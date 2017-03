Uudistepäeva kokkuvõte 31. märtsil

Foto: ERR

Eestis viibiv Ukraina ülemrada saadik Nadia Savtšenko ütles ERR-i venekeelsetele raadiouudistele antud intervjuus, et Ukraina konfliktist väljapääsu otsides ei tuleks keskenduda süüdlaste otsimisele, vaid sammudele, mis võimaldaksid parandada olukorda tulevikus.

"Igas sõjas on raske nimetada mingit üht inimest. Nii nagu asjaolud tekivad, nii kuidagi ka juhtub. Seda ei saa vältida, sõjad on perioodilised, regulaarsed ajas ja ruumis," vastas Savtšenko küsimusele, kes on süüdi Ukraina sõja puhkemises.

Endine sõjaväelendur ja Venemaa kätte vangi langenud Savtšenko on arvamusel, et praegu tuleb otsida teid, kuidas kriisiolukorrast välja tulla. "Pärast kaklust rusikatega ei vehita. Praegu on hilja mõelda, kes on süüdi, mõelgem parem selle peale, mida ei tohi lasta juhtuda järgmisel korral. Sest olukord on nii kiiresti muutuv. Kui Ukraina võimud poleks seda viga teinud eile, oleks täna parem. Kuid üks kord juhtus, hilja on mõelda, mida oleks tulnud teha eile, tuleb mõelda, mida tuleb teha homme, et ülehomme oleks parem," selgitas ta.

Foto: AFP/Scanpix

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et Eesti seisukoht Nord Stream 2 suhtes on endine. Ratase sõnul vähendavad Nord Streami juhtmed Kesk- ja Ida-Euroopa energiajulgeolekut.

"Selge on see, et nii Nord Stream 1 kui ka Nord Stream 2 puhul on tegemist poliitilise projektiga. See vähendab nii Kesk- kui ka Ida-Euroopa energiajulgeolekut," ütles Ratas saates.

"Eesti seisukoht Nord Stream 2 rajamise suhtes on endine - kõik energiataristu projektid peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu kehtiva õigusega ning energialiidu eesmärgiga mitmekesistada gaasi tarneallikaid ja koridore. Antud juhul me võime öelda, et see Nord Stream 2 ei mitmekesista seda," lausus peaminister.

Kiri arvutiekraanil. Autor: Fred Tanneau/AFP/Scanpix

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) valdkonnajuhi Tarmo Tulva sõnul on kolmapäeval toimunud politsei, päästeteenistuse ja häirekeskuse infosüsteemide rikke kordumise võimalus minimaalne. Süsteemi aitab töökindlamaks muuta ka uutele andmekeskustele üleminek.

"Meil oli tehniline rike meie keskse võrguseadmega ja tänaseks oleme analüüsinud selle rikke põhjuseid ja enda jaoks teinud ka järeldusi," ütles Tulva ERR-i uudisteportaalile. Pressiesindaja Evelin Trink lisas, et põhjus oli ühes keskses tulemüüri seadmes.

Tulva ütles, et turvakaalutlustel ei ole võimalik detailselt kirjeldada, millest rike täpsemalt tingitud oli või milliseid järeldusi tehti.

"Neid järeldusi on tehtud nii tehnilises vaates kui ka kogu rikke lahendamise mõttes, et kuidas sarnaseid intsidente tulevikus kiiremini lahendada saaks," sõnas ta.

Катри Райк. Автор: Андрес Теннус/Тартуский университет

Sisekaitseakadeemia rektori Katri Raigi sõnul pole akadeemia Narva kolledži kontseptsiooni veel olemas, kuid juba praegu on selge, et sellest ei tule klassikalist kõrgkooli kolledžit, mis tegeleb täiteks tudengite vastuvõtuga ja diplomite väljastamisega.

Ida-Viru noor peab ikkagi õppima minema Tallinna ja hiljem mööduks tal väike osa õpingutest Narvas, vahendasid ERR-i raadiouudised.

"Sisekaitseakadeemia kolledž on koht, kus inimene on oma praktika ajal, kus teostatakse tolli või piiri väljaõpet. Selleks on Narva väga sobilik koht," rääkis Raik.

Lisaks pakuks Narva kolledž piirkonna siseturvalisuse ametitele täiendkoolitust ja eelkoolitust piirkonna koolidele, valmistades ette abipolitseinikke või vabatahtlikke päästjaid. Neid napib Ida-Virumaal võrreldes teiste piirkondadega enam.

NATO lipp. Autor: Reuters/Scanpix

Brüsselis leiab reedel aset NATO välisministrite kohtumine, millest võtab osa ka USA välisminister Rex Tillerson.

Eesti välisministeeriumi teate kohaselt arutab minister Sven Mikser kolleegidega alliansi kohandumist muutunud julgeolekuolukorraga, NATO tegevust terrorismivastases võitluses, poliitikat Venemaa suunal ning olukorda Ukrainas.

Samuti on Mikseril ürituse äärel plaanis kohtumised Ühendkuningriigi välisministri Boris Johnsoniga ning Türgi välisministri Mevlüt Cavusogluga.

NATO välisministrite kohtumine pidi esialgu toimuma 5.-6. aprillini, kuid kuna Tillerson soovis samal perioodil viibida president Donald Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi esimese kohtumise juures, toodi Brüsseli kohtumine varasemale kuupäevale.

Balti riikide välisministrid kohtusid Tillersoniga eraldi ka teisipäeval Washingtonis. Tillerson omakorda viibis aga neljapäeval Türgis, kus kohtus oma sealse kolleegi Cavusogluga.

Autor: Russell Cheyne/Reuters/Scanpix

Šoti valitsus teavitas reedel ametlikult Briti peaministrit Theresa Mayd soovist korraldada uus iseseisvusreferendum.

"Kirjutan, et käivitada arutelu meie valitsuste vahel, jõudmaks kokkuleppele 1998. aastast pärineva Šotimaa seaduse 30 paragrahvi alusel korralduses, mis lubaks Šoti parlamendil anda välja seadus (iseseisvus)referendumist," ütles Šotimaa esimene minister Nicola Šoti esimene minister Nicola Sturgeon parlamendis pärast hääletust kirjas Mayle.

Šoti parlament toetas teisipäeval uue iseseisvusreferendumi korraldamist, kuid see on juriidiliselt siduv ainult siis, kui referendumi korraldamise kiidab heaks ka Briti valitsus.

Foto: Pärnu Postimees / Scanpix

Tänavu jaanuaris uued omanikud saanud AS Eesti Krediidipanga nõukogu otsustas ettevõtte muutunud strateegia tõttu sulgeda Läti filiaali ning keskenduda edaspidi pangateenuste pakkumisele vaid Eesti turul.

Krediidipanga Läti filiaal jätkab tegevust 14. juunini, kuid lõpetab uute klientide ja hoiuste vastuvõtu alates 31. märtsist, teatas pank. Kõigile Krediidipanga Läti filiaali klientidele makstakse nende hoiustel ja arvelduskontodel olev raha tagasi. Muudatus ei puuduta Krediidipanga Eesti kliente, teatas pank.

Krediidipangal on Lätis umbes 1200 klienti, kellel on võimalus viia kuni mai lõpuni oma rahaasjad üle mõnda teise panka.

Krediidipanga Läti filiaalis töötab kokku 17 töötajat, kelle töölepingud lõpetatakse hiljemalt tänavu aasta lõpuks.

Autor: Siim Lõvi /ERR

Taastatud kaitseväe esimene juhataja kindral Aleksander Einseln saadeti reedel Tallinnas Jaani kirikus kaitseväeliste austusavaldustega viimsele teekonnale.

Einseln maetakse USA Arlingtoni sõjaväekalmistule Korea ja Vietnami sõjas võidelnud võitluskaaslaste kõrvale.

Kindral Einselni saatsid koos lähedastega ära president, kaitseminister ja kaitseväe juhataja. Jaani kiriku ette rivistus Vahipataljon täies koosseisus.

Pärast tseremooniat Jaani kirikus asetatakse kindral Einselni sark suurtükilafetile ja viiakse kaitseväe kalmistule, kuhu on üles rivistatud kaitseväe ja selle allüksuste ning Kaitseliidu liputoimkonnad.

Kindral Einselni sark asetatakse kalmistul Vabadussõjas langenute mälestusehisele.

Tartu kergliiklusteed. Autor: Postimees/Scanpix

Teepind ei pea olema üksnes sile koht liiklemiseks. Tegemist on sadade ruutkilomeetritega, millel oleks võimalik toota ka elektrit. Maanteeameti, Tallinna tehnikaülikooli ja Tallinna tehnikakõrgkooli koostöös on alustatud päikesepaneelidega teekatendi väljatöötamist. Esimesi tulemusi selles vallas võib olla näha juba septembri alguses.

Tegemist on tehnoloogiaga, mille arendamisel on Eesti Põhjamaades teerajaja. Maanteeameti juhtivinseneri Taavi Tõntsi sõnul tõi idee elektrit tootvast teekatendist massidesse viie aasta eest USA ettevõte SoalrRoadways. Tehnoloogiat on katsetatud mõne aasta vältel ka Hollandis ja Prantsusmaal. Eesmärk on jõuda aastaks 2030 kuluefektiivsete tehnoloogiliste lahendusteni.

Praktikas on igapäevaselt olukordi, kus oleks vaja varustada energiaga elektroonilisi liiklusmärke. Praegu tuleb sinna selleks kaabel vedada ja see on väga kulukas töö. "Lokaalse elektritarbija varustamiseks on vaja autonoomseid toiteallikaid," selgitas Tallinna tehnikaülikooli teetehnika lektor Ain Kendra.

Jarno Limnéll on Soome välispoliitika-, turvalisus-, ja küberturvalisusasjatundja ning Aalto ülikooli küberturvalisuse professor. Autor: erakogu

USA ajakirjal Time on komme valida igal aastal aasta isik – keegi, kes on selle konkreetse aasta sündmusi kõige enam mõjutanud. Peaaegu saja aasta jooksul on valituks osutunud teiste hulgas Adolf Hitler, Martin Luther King ja Bill Gates. Mullu langes valik Donald Trumpile. Tänavune tulemus pole veel teada, aga kui valik oleks minu teha, valiksin ilmselt uuesti 2006. aasta isiku. See oleksid Sina.

2006. aasta Time’i kaanel oli pilt arvutist ning selle all tekst: „Sina valitsed infoajastut. Tere tulemast sinu maailma.“ Esikülg väljendas inimese võimalusi otsida ja leida internetist informatsiooni ning tegutseda ise info tootja ja vahendajana. Valikut põhjendati muu hulgas sellega, et internetiga ühenduses olev inimene „mitte ainult ei muuda maailma, vaid muudab ka seda, kuidas maailm muutub“.

Hästi öeldud. Aastal 2017 on põhjendus veel ajakohasem.

On hea, et praegu arutletakse aktiivselt tõe, libauudiste ja meedialugemisoskuse üle. Mida enam me mõistame internetti nähtusena, informatsiooni usaldusväärsust ja levikut ning informatsiooniga manipuleerimist, seda paremini oskame selles keskkonnas tegutseda. Samal ajal on põhjust meeles pidada, et suhtlusmeedia, nutitelefonid ja interneti otsingumootorid on veel suhteliselt noored ja pidevalt arenevad nähtused. Me alles õpime selle tegelikkusega elama.

ILM HOMME: pilves

Paljudes kohtades sajab lund, lörtsi ja vihma. Õhtupoolikul on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab hoovihma ja võib tekkida udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 5–10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 15 m/s, õhtul pöördub tuul Lääne-Eestis edelasse ja nõrgeneb veidi. Õhutemperatuur on 2–7, õhtupoolikul tõuseb 7–12 °C-ni.