HITSA nõukogu kutsus juhatuse esimehe ametist tagasi

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) nõukogu otsustas kutsuda tagasi juhatuse liikme Erki Urva, kes on ametis olnud alates 2011. aasta novembrist.

HITSA nõukogu esimees ja haridusministeeriumi planeerimise asekantsler Kadri Maasik selgitas, et asutuses on praegu uute sihtide seadmine ning seetõttu tuleks värskendada ka juhatuse koosseisu.

"Erki Urva viis nelja aasta eest edukalt ellu kolme IT-ga tegeleva asutuse – Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse, Tiigrihüppe Sihtasutuse ning Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu – ühendamise, mille põhjal HITSA loodigi. Praegu on toimumas asutuse ülesannete ümber korraldamine ning uute sihtide seadmine. Nõukogu jõudis arusaamisele, et selleks on mõistlik värskendada ka juhatuse koosseisu," selgitas Maasik muudatuste tagamaid.

"Olen tänulik oma kolleegidele, kellega koos on üles ehitatud HITSA, täidetud peamised tegevuseesmärgid ning saavutatud laialdane siseriiklik ning rahvusvaheline tuntus. Soovin kõigile edu uue tegevusstrateegia väljatöötamisel ja elluviimisel," ütles Erki Urva.

Konkurss uue juhatuse liikme leidmiseks kuulutatakse välja 3. aprillil.

HITSA eesmärk on IT-hariduse toetamine ja tänapäevase tehnoloogia juurutamine kõikide tasemete haridusasutustes, nende varustamine moodsate infosüsteemidega ning kõrge kvalifikatsiooniga IKT-spetsialistide ettevalmistamise tagamine.

HITSA asutati Tallinna Tehnikaülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ja AS Eesti Telekomi koostöös.

HITSA nõukogu moodustavad Kadri Maasik (esimees, Haridus- ja Teadusministeerium), Jaak Aaviksoo (Tallinna Tehnikaülikool), Volli Kalm (Tartu Ülikool), Hele Tammenurm (Telia Eesti AS), Ants Sild (Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ), Virge Ong (Eesti Koolijuhtide Ühendus), Tarmo Loodus (Eesti Kutseõppe Edendamise Ühing) ja Margus Lehesaar (rahandusministeerium).