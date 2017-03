Reinsalu tahab analüüsida põhiõiguste paketi mõju kriminaalmenetlusele

Septembris jõustunud seadusemuudatused kohustavad tegema varasemast sagedasemat kohtulikku kontrolli vahistatu vahi all hoidmise põhjendatuse üle ja viisid läbiotsimislubade väljastamise suures osas prokuratuuri otsustusalast välja, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lisaks tekkinud halduskoormusele või bürokraatlikule koormusele on küsimus selles, kas ka mingites sektorites me näeme tegelikke probleeme tõe tuvastamisel. Kui me selle järeldusel näeme, et seda on, siis tuleb seda seadust asuda revideerima," kõneles Reinsalu.

Riigi peaprokurör Lavly Perling ütles, et vahistatu põhiõigusi tuleb kaitsta, kuid ära ei tohi unustada ka kannatanute õigusi.

"Pigem on küsimus proportsioonides ja ma olen alati rõhutanud, et Eestis, ma usun, peab rohkem tähelepanu pöörama kannatanute põhiõiguste kaitsele kriminaalmenetluses," sõnas Perling.