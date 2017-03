Meelis Pai astus Keskerakonnast välja

Reedel andis endine Tallinna linnahalli nõukogu esimees ja keskerakondlane Meelis Pai teada, et lahkub erakonnast.

"Vaadates viimaseid sündmusi, siis ma ei taha enam selles seltskonnas olla," vahendas Õhtuleht Pai teadet.

Nüüd plaanib Pai puhata ja jätkata tööd Tallinna volikoguliikmena. "See annab mulle võimaluse öelda seda, mida ma varem ei saanud öelda," ütles ta.

Tallinna linnavalitsus otsustas 20. märtsi erakorralisel istungil vabastada Meelis Pai Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu esimehe kohalt, kuna mees sõlmis ise endaga töölepingu kunstilise juhi ametikoha täitmiseks. Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aasa kinnitusel käitus Tallinna Linnahalli nõukogu esimehe kohalt tagasi kutsutud Meelis Pai ametis olles omavoliliselt.

Hiljem teatas Meelis Pai, et hoidis enda kinnitusel ära kolme miljoni euroni ulatuda võinud kahju. Linnahalli projekteerimise osas möönis Aas, et jaanuaris laekus Tallinna Linnahalli AS-i poolt juhatuse liikme Väino Sarneti isikus tellitud eksperthinnang projekteerimise maksumuse kohta, mille koostas AS Telora-E.

"Kui laekus Alliansi pakkumine, mis ületas eksperthinnangut kolme miljoni võrra, siis oli see halb üllatus kõigile ja loomulikult ei olnud sellise pakkumisega võimalik edasi minna," sõnas Aas.