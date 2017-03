Poola tahab osta USA-lt Patriot raketikaitsesüsteeme

Poola kaitseminister Antoni Macierewicz avaldas USA relvafirma Raytheoni juhiga kohtudes lootust, et lepe allkirjastatakse selle aasta lõpus ning et esimesed patareid saabuvad kahe aasta jooksul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaitseministri sõnul kulutatakse ostuks 30 miljardit zlotti ehk umbes 7,5 miljardit dollarit. Poola loodab nendest vastust Vene Iskanderitele.

"Me tahame kaht tüüpi rakette, Pact 3 MSE'd, mis on väga head, et võidelda Iskanderitega," ütles Poola asekaitseminister Bartosz Kownacki.

"Rahvusvaheline olukord on raske. See, mis juhtus hiljuti konsulaadihoonega Lutskis, näitab, kui dramaatiline on seis naabrite juures. See näitab ka, kui tõsiselt peame tegelema kasvava agressiooni ja ohuga idast," rääkis kaitseminister Antoni Macierewicz.