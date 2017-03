Simsoni sõnul tuleb ühistranspordikeskused kiiresti luua

Maavalitsuste kadumise järel võtavad maakondliku ühistranspordi korraldamise üle ühistranspordikeskused, mida praegu on Eestis vaid neli. Reedel Pärnu keskuse juhtidega kohtunud majandusminister Kadri Simson ütles, et teistes maakondades tuleb keskused kiiresti luua.

2014. aastal loodud Pärnumaa ühistranspordikeskus on maavalitsuselt transpordikorralduse juba ära võtnud. Seega läheb seal ülesannete jagamine selle võrra lihtsamalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hetkeseisuga on valitsuse soov see, et igas maakonnas hakkab korraldama maakonnasisest ühistransporti kas ühistranspordikeskus või teatud juhtudel, kui meil on maakonnapõhised omavalitsused nagu Saaremaa, kohalik omavalitsus. Keegi peab riiklikult poolelt järelevalvet tegema ja kõige loogilisem on, et see on maanteeamet," rääkis peaminister Jüri Ratas.

Pärnumaa ühistranspordikeskuse töö on hooga käima läinud, äsja lõppes uue bussijaama ehituse riigihange ja ees seisab lepingu allkirjastamine ehitajaga.

Viimasel ajal on mitmest maakonnast nõu küsitud, millest keskuse loomise soovi korral peale hakata.

"On väga hea, et on selline värskelt tööle hakanud ja tegus ühistranspordikeskus, kes saab nõu anda neile, kes alles plaani peavad. Poole aastaga, ma usun, tuleb päris mitmes maakonnas ühistranspordikeskusi juurde. Samas me ei ole kinni pannud ka võimalust, et need maakonnad, kes iseseisvalt ühistranspordikeskust luua ei soovi, liituks olemasolevatega," ütles majandusminister Kadri Simson.

Maanteeametile võib siin peale järelevalve jääda veel teinegi roll. "Kui on Eestis selline maakond, kus vallad ja linnad omavahel koostööd teha ei taha ja selles koostöös ühistranspordikekust luua ei soovi, siis keegi ikkagi 1. jaanuarist need ülesanded üle peab võtma," ütles Simson.

Tasuta ühistranspordi kohta ütles Simson, et järgmise aasta eelarves peaks olemas olema raha, mis antakse juurde senisele maakondade ühistranspordi dotatsioonile.

"Praegu käib veel arutelu, kuidas seda lisaraha kõige otstarbekamalt kasutada on. Küsimus on muidugi rahas, aga ma arvan, et veel rohkem on küsimus võrdsetes võimalustes, Eestis ei peaks olema ääremaid," rääkis Simson.