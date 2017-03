Fotod: Eestit külastas USA piirivalve juhi kohusetäitja

Visiit hõlmas Narva piiripunkti ja Eesti maismaapiiri ühe olulisema tugipunkti, Piusa kordoni külastust.

Piiriolukorraga tutvumise järel anti ülevaade Piusal toimuvast rahvusvahelisest kiirreageerimisüksuste koolitusest, kus kiirreageerijad harjutasid parasjagu relvastatud kurjategijate kinnipidamist maastikul.

Esimest korda Eestis toimuval kiirreageerimisüksuste koolitusel jagavad USA tolli- ja piirivalveameti ning USA sõjaväe eriüksuse koolitajad oma teadmisi ja oskusi nii PPA kui ka lähinaaberriikide politsei- ja piirivalveüksuste kiirreageerijatele.

"Eesti politsei- ja piirivalveamet on olnud hea partner USA tolli- ja piirivalveametile ning me hindame jätkuvat koostööd piiri turvalisuse vallas," ütles McAleenan.

"Olen olnud tunnistajaks, et partnerlus, näiteks kiirreageerijate koolitus Balti riikides, Euroopa Liidu ja NATO välispiiril, suurendab piiri parema turvalisuse tagamise võimekust ning võimaldab nii Eesti politsei- ja piirivalveametil kui ka USA tolli- ja piirivalveametil paremini kaitsta oma piire ja kodanikke," lisas ta.

Siseminister Andres Anvelt märkis, et koostöö Ameerika Ühendriikidega on alati olnud väga hea ja ehe näide sellest on USA instruktorite juhendamisel toimuv piirivalve kiirreageerimisüksuste koolitus.

"Kui sajandivahetusel rääkisime piiride avamisest, siis nüüd räägime kahjuks piiride väljaehitamisest ja nende tugevdamisest. Need piirid siiski ei tohi eraldada häid inimesi," sõnas Anvelt

PPA peadirektori Elmar Vaheri sõnul on Eesti kiirreageerimismeeskond väga hea väljaõppega, kuid erioperatsioonid on edukad siis, kui üksused on seda korduvalt koos läbi teinud.

"Võimalus harjutada erioperatsioonide läbiviimist koos naaberriikide kolleegidega on meie kiirreageerimisüksuste jaoks kuldaväärt ning see tarkus, mida saame USA eriüksuslastelt, paneb meie kiirreageerijatel silmad särama," ütles Vaher.

Kuupikkusel koolitusel treenitakse kiirreageerijate taktikalist tegutsemist ohtlike kurjategijate kinnipidamisel, milleks toimuvad erioperatsioonid nii maal kui ka õhus. Koolituse eesmärk on tõsta riikide kiirreageerijate reageerimisvõimekust riigipiiril aset leida võivatele vahejuhtumitele.

Kiirreageerimisüksuste koolitus toimub PPA ning USA saatkonna, USA tolli- ja piirivalveameti ning USA sõjaväe eriüksuse ja koolitajate koostöös.