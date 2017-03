Perearsti nõuandetelefon võib muutuda juba tänavu tasuta teenuseks

Eelmisel aastal küsiti perearsti nõuandetelefonilt nõu rohkem kui 240 000 korda. Võrreldes ülemöödunud aastaga helistajate arv kasvas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Helistamisel saab kasutada nii lühinumbrit 1220 kui ka pikemat numbrit 6 346 630 ja see number on tavalise paketipõhise hinnaga. Pikemale numbrile saab helistada ka välismaalt.

Eestist perearsti nõuandetelefonile helistajad on rohkem harjunud lühinumbriga.

"On olnud tagasisidet ja nõustajate käest on küsitud, mida see kõne maksma läheb. Loomulikult, see oleks igas mõttes helistajatele kasuks, kui see telefon oleks sarnaselt 112-le tasuta," rääkis perearsti nõuandetelefoni projektijuht Klarika Kallikorm.

Perearsti nõuandetelefoni rahastab haigekassa. Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski hinnangul peaks perersti nõuandenumber olema helistajatele tasuta.

"Oleme ära hinnanud, kui suur oleks tasulise kõne kaotamise kulu haigekassa eelarvele. See on natuke üle saja tuhande euro aastas. Ma arvan, et on mõistlik, et riik selle kohustuse endale võtaks. Nii et järgmises haigekassa nõukogus teen ettepaneku, et selline muudatus oleks tehtud," rääkis Ossinovski.

Tõenäoliselt saab juba sel aastal tasuta nõuandetelefonile helistada.