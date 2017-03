Maigre: Savtšenko võib saada presidendivalimistel protestihääli

Eestis viibiv Ukraina ülemrada saadik Nadia Savtšenko ütles ERR-ile, et on vajadusel valmis kandideerima Ukraina presidendiks. Eesti presidendi julgeolekunõuniku, NATO Ukraina esinduse endise asejuhi Merle Maigre hinnangul võib Savtšenko saada valimistel protestihääli.

"Arvan, et Nadia Savtšenko on väga kompromissitu ja väga sirgjooneline, mis kindlasti imponeerib teatud hulgale Ukraina inimestele, kes on pisut väsinud ja kritiseerivad praegust poliitilist juhtkonda, peavad riiki n-ö oligarhide riigiks," rääkis Maigre "Aktuaalsele kaamerale".

Edukaks Ukraina presidendiks saab Maigre hinnangul aga keegi, kes suudab riiki ja ühiskonda ühendada.

"Ma pole veendunud kui hea ühiskonna ühendaja Savtšenko on, aga kompromissitust ja võitlusvalmidust on temas kindlasti palju," märkis ta.

Maigre usub, et Savtšenko võib saada protestihääli. "Ma usun, et - nagu ta praegugi on parlamendis - ta on väga populaarne ja poliitikas ta kindlasti jätkab ja tema häält peab saama kuulda võetud, aga ma usun, et Ukrainas on ka neid, kellele see radikaalsus mõjub pisut pelutavalt. Seda radikaalsust ja sõjakust on Ukrainas juba üksjagu olnud ja võib olla ka neid, kes soovivad pigem rahulikult edasi minna," selgitas Maigre.

Ukrainas on endiselt probleeme korruptsiooniga. Maigre sõnul on 2014. aastaga võrreldes edusamme tehtud.

"Ukraina korruptisoonivastase võitluse büroo toimib päris tõhusalt. Kuigi ei saa öelda alati, et Ukraina valitsus seda täielikult toetaks. Kohati tundub, et see büroo toimub nende tegevuse kiuste, ennekõike just kodanikuühiskonna toetusel ja rahva protestile vastu tulles, sest rahvas, kes hoiab väga teravalt silma peal, /.../ ei luba vastu võtta mingisuguseid otsuseid, mis korruptisooni lubaks," selgitas Maigre.

Kui Savtšenko hinnangul ei erine praegune president Petro Porošenko kuigivõrd eelmisest presidendist Viktor Janukovitšist, sest mõlemad on oligarhid, siis Maigre nii radikaalse arvamusega nõus ei ole.